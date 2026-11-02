Sarteano, la Pro Loco riparte dai giovani: Linda Righi nuova presidente

La Pro Loco di Sarteano si rinnova e affida la guida dell’associazione a una nuova generazione di sarteanesi. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo, alla fine del mese di ottobre, hanno portato alla formazione di una squadra composta prevalentemente da giovani under30, con l’obiettivo di rilanciare l’attività dell’associazione e rafforzarne il ruolo nella vita della comunità. La nuova Presidente è Linda Righi. Accanto a lei, alla vicepresidenza, ci saranno Marco Romagnoli e Laura Perugini, mentre Federica Marabissi ricoprirà il ruolo di segretaria e Riccardo Pippi e Filippo Tramontano quello di economi. Guido Norrito assume la carica di Presidente onorario, mentre nel nuovo Consiglio rientra anche Carolina Badii.

Il rinnovamento è il risultato di un percorso di collaborazione avviato negli ultimi mesi tra la Pro Loco, storica realtà di riferimento per l’organizzazione e la promozione della vita comunitaria di Sarteano, e il Gruppo Giovani Sarteano. Nato circa un anno fa dall’iniziativa di alcuni giovani del paese, il gruppo si è progressivamente affermato attraverso la realizzazione di eventi musicali al Castello e la collaborazione con le associazioni locali in occasione dei principali appuntamenti della vita sarteanese. Un’attività che ha permesso di consolidare relazioni, sviluppare nuove competenze organizzative e dimostrare la disponibilità delle nuove generazioni ad assumersi responsabilità nella gestione e nella promozione delle iniziative del territorio.

La collaborazione ha rappresentato anche un’opportunità per affrontare una fase di difficoltà attraversata dalla Pro Loco negli ultimi anni, individuando nuove energie e prospettive per il futuro dell’associazione. Determinante è stata la fiducia dimostrata dai componenti del precedente Consiglio direttivo, che hanno scelto di accompagnare il ricambio generazionale mettendo a disposizione esperienza e competenze. Un passaggio che non segna una rottura con il lavoro svolto in precedenza, ma la costruzione di una continuità tra generazioni, nella quale il contributo dei nuovi componenti potrà svilupparsi anche grazie alla presenza di chi ha guidato l’associazione negli anni passati.

«La scorsa settimana c’è stato il rinnovo del Consiglio direttivo. L’età media è abbondantemente sotto i trent’anni. L’entusiasmo è palpabile, così come la voglia di assumersi delle responsabilità e fare qualcosa di buono per la nostra comunità. I progetti non mancano e le capacità di realizzarli pure. Un in bocca al lupo al nuovo Consiglio e a tutti coloro che si sono avvicinati alla Pro Loco!», dichiara Guido Norrito, Presidente onorario della Pro Loco, già vicepresidente e figura di riferimento del precedente mandato.

La nuova Presidente, Linda Righi, sottolinea il valore del percorso condiviso e la volontà di aprire a una collaborazione sempre più ampia: «Assumo questo ruolo con entusiasmo e responsabilità, sapendo di non essere sola: alle mie spalle c’è una squadra solida in cui le nuove energie si uniscono all’esperienza di chi ha costruito questa realtà negli anni. Entriamo in questo mandato pronti a fare rete con tutto il territorio, cercando la massima collaborazione con i commercianti e le altre associazioni. A tutti noi un grande in bocca al lupo per un percorso ricco di soddisfazioni e progetti condivisi, sempre per il bene di Sarteano. Un ringraziamento speciale va a Laura e Guido, figure portanti della nostra Pro Loco. A loro va il nostro grazie più sincero per l’esperienza, la disponibilità e per aver creduto in noi giovani fin dal primo momento, dandoci spazio e fiducia».

«Vedere i giovani prendere in mano la Pro Loco è un segnale bellissimo e un grande motivo d’orgoglio per Sarteano. Un grazie speciale a chi ha guidato l’associazione finora e che oggi, da vicepresidente e Presidente onorario, si mette a disposizione per garantire memoria ed esperienza. È la sintesi perfetta tra l’energia delle nuove generazioni e il valore delle nostre radici: come Amministrazione siamo pronti a collaborare fin da subito», dichiara Flavia Rossi, assessora con delega all’associazionismo.

La nuova Pro Loco di Sarteano si prepara dunque ad affrontare il prossimo mandato puntando sulla collaborazione con il tessuto commerciale, le associazioni e l’Amministrazione comunale. L’obiettivo è consolidare il ruolo dell’associazione come punto di riferimento per la comunità, contribuendo all’organizzazione degli appuntamenti tradizionali e allo sviluppo di nuove iniziative. Un percorso che parte dalla fiducia accordata ai giovani e dalla volontà di mettere competenze, entusiasmo ed esperienza al servizio di Sarteano.