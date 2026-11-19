Quattro giorni per attraversare linguaggi sonori differenti, abbattere le barriere tra generi e restituire alla musica dal vivo la sua dimensione più autentica di socialità, incontro e sperimentazione. Da venerdì 4 a lunedì 7 dicembre, Spazio Livi APS e il Collettivo Sala Nera presentano il Blackout Festival, presso gli spazi della Corte dei Miracoli (Ex Ospedale Psichiatrico, Via Roma 56, Siena). La nuova rassegna ospiterà, tra gli altri, Duo Bucolico, Matteo Alieno e Putan Club e sarà a ingresso gratuito (riservato alle persone socie di Spazio Livi Aps) grazie ai contributi economici ordinari del Comune di Siena.

Blackout non è un festival tematico ma è il punto di convergenza delle diverse anime che attraversano la programmazione di Sala Nera, contenitore storico di live e festival di musica contemporanea e indipendente a Siena. L’iniziativa riflette una visione della musica intesa come spazio di ricerca, libertà espressiva e condivisione dal basso, distante dalle logiche della mercificazione. Un percorso poliedrico capace di tenere insieme cantautorato, pop d’autore, avanguardia punk-industriale, arti visive e cultura clubbing.

Il programma. Venerdì 4 dicembre (live dalle 23:00): ad aprire il festival sarà il Duo Bucolico. Attivo dal 2005 e composto da Antonio Ramberti e Daniele Maggioli, il duo romagnolo porta a Siena il proprio «cantautorato illogico d’avanguardia»: uno spettacolo ironico e imprevedibile forte di oltre 1.500 concerti e nove dischi all’attivo, tra cui l’ultimo «Cerbottane». Nella stessa serata spazio anche al cantautorato acustico del livornese Masu e, a seguire, al dj set aftershow di Lunatika (organic techno, tribal tekno e psy).

Sabato 5 dicembre (live dalle 23:00): riflettori puntati su Matteo Alieno. Autore, produttore e polistrumentista romano classe 1998, dopo i primi album per Honiro, la partecipazione a X Factor nel 2023, la collaborazione con Motta nel singolo «Normale» e l’apertura del concerto di Gazzelle al Circo Massimo davanti a oltre 50.000 spettatori, porterà dal vivo il suo cantautorato pop-rock. Sul palco anche la cantautrice senese Sofia (vincitrice del contest «E ti vengo a cercare») e La Pelliccia di Filippo, seguiti dal set eclettico di Abbraccio.

Domenica 6 dicembre (dalle 18:00 alle 21:00): il festival cambia pelle trasformando gli spazi della Corte in un ambiente immersivo grazie al Collettivo Musica Elettronica Spezia, protagonista di un percorso tra installazioni fisse e performance dal vivo dedicato al rapporto tra uomo e tecnologia.

Lunedì 7 dicembre (live dalle 23:00): chiusura ad alta tensione con i Putan Club. Il duo franco-italiano formato da Gianna Greco (basso, voce, elettronica) e François R. Cambuzat (chitarre, voce, computer) — oltre 2.500 concerti dall’Europa alla Cina e collaborazioni con artisti del calibro di Lydia Lunch — propone un live viscerale tra avant-rock, industrial e techno. In apertura il duo electro-punk Electric Rastrello con il nuovo lavoro «First of The List» e, in chiusura, la selezione rigorosamente in vinile di Gighe.

L’ingresso al festival è gratuito per le persone socie di Spazio Livi Aps. E’ possibile tesserarsi sul posto oppure sul sito www.lacortedeimiracoli.org.