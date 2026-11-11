David Krakauer con l’Orchestra della Toscana inaugura la Micat in Vertice

Sarà David Krakauer – il clarinettista che ha riscritto le possibilità del suo strumento e reinventato il klezmer, uno dei più grandi solisti di tutti i tempi – a inaugurare la 104ª edizione di Micat in Vertice, la Stagione di concerti di Siena dell’Accademia Musicale Chigiana. Sul podio dell’Orchestra della Toscana, Diego Ceretta, giovane direttore – tra i più brillanti alumni chigiani – in piena ascesa nel panorama sinfonico internazionale.

L’appuntamento è per domenica 22 novembre alle 21 al Teatro dei Rinnovati, nel giorno di Santa Cecilia, con un concerto sinfonico pensato in esclusiva per l’occasione e in omaggio ai 70 anni dell’artista. Al centro della serata, un evento nell’evento: la prima esecuzione italiana – in esclusiva per il nostro Paese – del suo concerto per clarinetto e orchestra The Fretless Clarinet (2021), scritto insieme a Kathleen Tagg. Affiancano il concerto di Krakauer e Tagg due straordinari capolavori sinfonici: Le Danze di Galánta (1933) di Zoltán Kodály, di ispirazione popolare e la Sinfonia n. 4 in mi minore op. 98 di Johannes Brahms.

Celebrato in tutto il mondo come una delle voci più autorevoli del clarinetto del nostro tempo e innovatore fondamentale del klezmer moderno, Krakauer è particolarmente amato dal pubblico italiano, che lo ha applaudito anche come maestro concertatore della Notte della Taranta 2025. La sua presenza in apertura di Stagione ha per la Chigiana un valore tutto speciale, perché la serata porta in scena un incontro interamente chigiano. David Krakauer insegna alla Chigiana dal 2016, portando da oltre un decennio la propria esperienza artistica e la propria visione interdisciplinare nel percorso di alta formazione dell’Accademia, dove tiene il corso Innovation in Chamber Music, che richiama a Siena allievi da ogni parte del mondo desiderosi di ampliare la propria conoscenza dei nuovi linguaggi della musica da camera e di repertori inediti.

Negli ultimi anni il suo insegnamento è stato affiancato da quello della pianista, compositrice e produttrice Kathleen Tagg, con la quale condivide da tempo un’intensa attività artistica e lo stesso corso, in piena coerenza con gli indirizzi di ricerca sui linguaggi, sulla contaminazione fra generi e sulle nuove forme della performance e della programmazione musicale perseguiti congiuntamente dai due artisti.

Ad attenderlo sul podio c’è Diego Ceretta, tra i più brillanti giovani talenti usciti dall’Accademia negli ultimi anni: allievo del corso di direzione d’orchestra tenuto da Daniele Gatti e Luciano Acocella, è stato subito dopo nominato direttore musicale dell’Orchestra della Toscana. Il suo incontro in concerto con Krakauer restituisce l’immagine più autentica della missione chigiana, dove la trasmissione del sapere diventa palcoscenico condiviso.

Non è un dettaglio che la 104ª Micat in Vertice si apra nel segno della grande forma sinfonica. Affidare l’inaugurazione a un’orchestra e a un solista di questo rilievo – in una serata interamente concepita per Siena – dà il tono di una Stagione ambiziosa, che nei suoi sedici appuntamenti schiera alcuni dei più grandi nomi della scena internazionale: dal Cuarteto Casals a Jean-Guihen Queyras, da Tabea Zimmermann a Ilya Gringolts, dal duo pianistico Canino-Ballista al grande pianista francese Roger Muraro, dai pianisti Stefano Battaglia e Hayato Sumino al sax di Chico Freeman, dalle nuove sonorità di Markus Stockhausen al flauto dolce di Lucie Horsch, con la bacchetta di Tito Ceccherini e il Coro della Cattedrale «Guido Chigi Saracini» diretto da Lorenzo Donati – accanto ai giovani talenti e agli artisti legati ai percorsi formativi dell’Accademia.

L’evento inaugura un cartellone concertistico di 16 imperdibili appuntamenti, in programma dal 22 novembre 2026 al 14 maggio 2027, costruito secondo un sapiente equilibrio di generi e linguaggi – tra grande repertorio classico-romantico, musica antica, jazz, nuovi orizzonti multimediali e del suono d’oggi – con la presenza dei massimi interpreti della scena musicale internazionale accanto a giovani talenti e agli artisti legati ai percorsi formativi dell’Accademia, coerentemente con la missione chigiana secondo cui la dimensione della trasmissione del sapere e l’esperienza artistica devono arricchirsi vicendevolmente.

Non a caso il programma è stato concepito espressamente per questa occasione insieme all’Orchestra della Toscana: da qui la scelta, quanto mai coerente, di un percorso di apertura che pone al centro l’esperienza di David Krakauer e le radici del klezmer nelle culture dell’Est europeo. Un itinerario che, muovendo dal romanticismo, guarda alle nuove istanze del mondo popolare, delle aree balcaniche e dell’Europa orientale e delle culture migranti: la libertà espressiva e la contaminazione linguistica di Krakauer dialogano così con la rielaborazione delle tradizioni popolari ungheresi di Kodály – scelta estetica condivisa da Brahms – fino a una delle più alte forme di elaborazione sinfonica dell’Ottocento.

The Fretless Clarinet, scritto da Krakauer insieme a Kathleen Tagg e articolato nei tre movimenti Sanctuary City, Mozart on the Judengasse e Ancestral Grooves, nasce dall’incontro fra klezmer, jazz, improvvisazione e tradizione classica occidentale e porta all’interno della forma concertistica un universo sonoro profondamente personale, nel quale la libertà espressiva dello strumento diventa anche occasione di confronto fra culture e linguaggi differenti. Che questa pagina risuoni per la prima volta in Italia proprio a Siena e in via esclusiva, è il segno di una Stagione che sceglie l’evento unico e irripetibile.

Attorno a questo nucleo centrale è costruito un percorso musicale di grande coerenza. Le Danze di Galánta (1933) di Zoltán Kodály, ispirate ai repertori delle orchestre popolari che il compositore aveva ascoltato fin dall’infanzia, rappresentano un passaggio particolarmente significativo: la tradizione popolare non viene più semplicemente evocata o stilizzata, ma diventa oggetto di una ricerca consapevole, destinata a restituirne la specificità musicale.

La Sinfonia n. 4 in mi minore op. 98 di Brahms conclude il programma riportando il percorso nel cuore della grande tradizione sinfonica. La sua collocazione completa un itinerario nel quale, partendo dalla libertà espressiva e dalla contaminazione linguistica di Krakauer, passando attraverso la rielaborazione consapevole delle tradizioni popolari di Kodály, si approda alla più alta elaborazione della forma sinfonica ottocentesca.

In questo percorso, la presenza di Johannes Brahms assume un significato storico ancora più ampio. La sua lunga attenzione allo style hongrois e il successo straordinario delle Danze ungheresi contribuirono infatti, già nella seconda metà dell’Ottocento, a portare nei salotti, nelle sale da concerto e nella cultura musicale della borghesia mitteleuropea le sonorità della musica ungherese e delle orchestre «zigane». Si tratta di un passaggio che precede di alcuni decenni la più sistematica ricerca sul patrimonio musicale popolare condotta da Kodály e Bartók e che testimonia come il rapporto tra musica colta e culture musicali popolari fosse già allora uno dei grandi luoghi di trasformazione della sensibilità musicale europea.

Ne risulta un programma unitario di grande coerenza stilistica, nel quale la scelta dell’artista, delle opere e della loro successione risponde a un preciso disegno culturale. L’inaugurazione della 104ª Stagione si apre così con una riflessione sulla capacità della musica di assorbire, trasformare e restituire tradizioni differenti, mettendo in dialogo culture, epoche e linguaggi. È una scelta particolarmente coerente con l’identità della Micat in Vertice: una Stagione che, nel solco della propria storia, intende coniugare la grande tradizione con la ricerca, l’apertura internazionale con l’attenzione alle trasformazioni del linguaggio musicale d’oggi.

Tra le novità più significative della 104ª Stagione figura il progetto MIV Ouverture: un’iniziativa pilota di forte valore innovativo che, a partire dal secondo appuntamento in cartellone, farà precedere otto concerti della Stagione da una breve esibizione di una giovane o di un giovane solista o di un ensemble del Conservatorio «Rinaldo Franci» di Siena. Un gesto che rovescia in chiave positiva una consuetudine cara al mondo della popular music e incarna lo spirito più autentico dell’identità chigiana, costruendo un ponte tra formazione e palcoscenico.

Il concerto inaugurale, con l’Orchestra della Toscana e David Krakauer, così come quello conclusivo, con Ilya Gringolts – entrambi concepiti appositamente per la Micat in Vertice – riflettono appieno la filosofia che caratterizza più in generale la programmazione artistica dell’Accademia Chigiana, sotto la direzione artistica di Nicola Sani. I concerti sono infatti «cuciti su misura» per la Chigiana e costruiti in sinergia con i partner istituzionali e non provengono dai circuiti abituali, ma dalle esperienze formative sviluppate dall’Accademia Chigiana in questi anni. In questo modo, molti dei progetti presentati, sia nella Micat in Vertice sia al Chigiana International Festival & Summer Academy che nelle altre manifestazioni concertistiche chigiane, come “Tradire”, “Primavera Chigiana”, Storie d’Organo, ecc., si possono ascoltare soltanto a Siena, garantendo al pubblico esperienze uniche e irripetibili.

Info, biglietti e abbonamenti – Gli abbonamenti ai 15 spettacoli a pagamento (da 140 € a 300 €) potranno essere rinnovati o prenotati entro il 21 novembre inviando una email all’indirizzo [email protected], chiamando il numero 0577.220922 o recandosi presso la biglietteria di Palazzo Chigi Saracini negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30; giovedì anche 16-19 e venerdì 13-19; chiuso nei giorni festivi).

È possibile partecipare a una parte della stagione a prezzo vantaggioso acquistando il Carnet “Scegli tu” per assistere a concerti a scelta (almeno 5 spettacoli: costo a concerto da 10€ a 21€).

L’Evento in Cattedrale sarà ad ingresso libero fino a esaurimento posti. Saranno riservati dei posti per gli abbonati e i possessori di Carnet (previa prenotazione).

I biglietti (da 5€ a 25€) di tutti i concerti potranno essere acquistati a partire dal 2 novembre in biglietteria e online tramite il sito www.chigiana.org o direttamente sulla piattaforma TicketOne.it. È possibile prenotare il biglietto degli spettacoli a partire dal 2 novembre dal lunedì al venerdì (ad eccezione dei giorni festivi) dalle ore 9.30 alle ore 12.30 telefonando al numero 0577.220922. Pagamento e ritiro dei biglietti prenotati potranno avvenire negli orari di apertura della biglietteria. Il diritto all’acquisto sarà garantito fino alle ore 20.15 del giorno del concerto dopodiché i biglietti prenotati e non ritirati saranno resi disponibili per la vendita.

Come consuetudine, l’Accademia Musicale Chigiana offrirà a studenti e ragazzi sotto i 26 anni di età e a chi abbia compiuto 65 anni forti riduzioni sul prezzo di biglietti e abbonamenti. Saranno inoltre disponibili biglietti al prezzo di € 10 nei Primi Posti e di € 5 negli Ingressi per i possessori della Carta Universitaria “Studente della Toscana”, per gli studenti del Polo Musicale Senese e delle scuole primarie e secondarie senesi, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Previste offerte speciali per gli Enti Convenzionati.