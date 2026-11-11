Il Comune di Poggibonsi assume un agente di Polizia Locale

Il Comune di Poggibonsi assume un Istruttore di Vigilanza. Il neoassunto entrerà a far parte del Corpo di Polizia Locale che conta oggi su 32 persone. Il concorso è aperto e per fare domanda c’è tempo fino al 25 novembre.

Per partecipare sono richieste capacità tecniche (applicazione delle leggi, servizi di polizia locale, redazione di atti, uso di strumenti informatici) e competenze trasversali come gestione dello stress, lavoro di squadra, comunicazione e problem solving.

Il trattamento economico è quello previsto per l’Area degli Istruttori dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Requisiti di ammissione

Possono partecipare cittadini italiani, UE o extra-UE (con condizioni specifiche), in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e patente B.

È richiesta idoneità psico-fisica, assenza di condanne penali e disponibilità alla conduzione di veicoli del Corpo di Polizia Locale.

Modalità di partecipazione

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità digitale tramite il Portale unico del reclutamento (www.InPA.gov.it).

Prove di selezione

Il concorso prevede eventuale preselezione con test a risposta multipla, prova fisica preselettiva (corsa, piegamenti sulle braccia, salto in alto) e, per chi supera la prova preselettiva, prova scritta teorico-pratica su materie di competenza della Polizia Locale, prova orale interdisciplinare, con verifica di lingua inglese e competenze informatiche.

Tutte le comunicazioni sono pubblicate sul portale www.InPA.gov.it.

La graduatoria potrà essere utilizzata anche per future assunzioni.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del Comune di Poggibonsi (www.comune.poggibonsi.si.it) o contattare i numeri 0577-986233/231/251.