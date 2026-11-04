Centro storico di Poggibonsi, in arrivo una nuova attività con “Ri-Generazioni in movimento”

Una nuova attività apre nel centro storico di Poggibonsi nell’ambito del progetto “Ri-Generazioni in movimento”, promossa dal Comune attraverso l’incontro tra spazi inutilizzati e nuove opportunità di impresa, cultura e socialità. “Un’altra vetrina si illumina, una nuova attività prende vita e contribuisce a rendere il centro storico più vivo, dinamico e attrattivo – dice l’assessora allo sviluppo economico Lisa Valiani – La prima apertura nell’ambito di questo progetto è stata ad inizio agosto e altre sono seguite nei mesi successivi. Con questa nuova attività saremo a sei spazi che hanno aperto, con natura anche molto diversa fra loro. Un numero che conferma della validità del progetto”.

Ed ecco che sabato 7 novembre ad illuminare un locale ad oggi vuoto sarà “Be You Clothes”, un nuovo negozio dedicato all’abbigliamento che apre in via della Repubblica 46. L’appuntamento per l’inaugurazione è alle 17:30.

Il progetto intanto prosegue. “Noi continuiamo a lavorare su nuovi abbinamenti tra idee e spazi, per valorizzare al massimo le opportunità del progetto – prosegue Valiani – Grazie ai nostri partner, agli uffici impegnati, ai proprietari dei fondi, agli imprenditori e a tutti e tutte coloro che hanno dato fiducia al progetto rendendo possibile un gran bel lavoro di squadra che ci ha permesso di cogliere obiettivi importanti su cui andare avanti”.

Il progetto “Ri-Generazioni in Movimento” punta ad affrontare le complessità presenti facendo del centro storico un luogo di sperimentazione imprenditoriale, capace di generare nuove relazioni economiche e sociali e di cogliere le opportunità presenti introducendo soluzioni innovative. E’ uno degli elementi del percorso avviato per la rigenerazione commerciale del centro e si inserisce nel più ampio piano strategico di rilancio del commercio cittadino promosso dall’amministrazione comunale. E’ finanziato dalla Regione Toscana, ed è realizzato in collaborazione con Terre di Siena Lab e l’associazione LaGorà.