Poggibonsi, in arrivo 7 nuove stazioni di ricarica per auto elettriche

Prosegue il percorso per ampliare la rete delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici sul territorio comunale. Sono infatti in arrivo sette nuove stazioni, per un totale di quattordici punti di ricarica, che saranno collocati in diversi parcheggi pubblici di Poggibonsi.

“Si tratta di un percorso avviato da tempo, che ha visto il Comune impegnato in diverse iniziative e proposte da parte degli operatori del settore – dice Fabio Carrozzino, vicesindaco e assessore a transizione ecologica e mobilità – La transizione verso una mobilità a minore impatto ambientale richiede infrastrutture, servizi e una visione di lungo periodo. Ogni intervento che riusciamo a realizzare rappresenta un tassello di una strategia più ampia, che punta a rendere Poggibonsi sempre più efficiente, sostenibile e capace di guardare al futuro”

Le nuove installazioni si inseriscono nel quadro delle politiche comunali dedicate alla sostenibilità ambientale e alla mobilità. Un percorso coerente con gli strumenti di programmazione sui quali l’amministrazione sta lavorando: il Paesc, attualmente in aggiornamento a seguito dell’attività di monitoraggio, e il Pums, il Piano urbano della mobilità sostenibile, in fase di elaborazione.

Le nuove postazioni. L’ultimo passaggio riguarda l’approvazione dello schema di protocollo d’intesa con la società A2A E-MOBILITY SRL, che prevede l’installazione di due stazioni di ricarica nei parcheggi pubblici di Piazza Danimarca a Bellavista, davanti al supermercato e in Via Volta, accanto all’Ufficio Tecnico. A queste si aggiungono gli interventi previsti dal protocollo d’intesa già sottoscritto nei mesi scorsi con FASTWAY SRL, società aggiudicataria del Bando PNRR 2024 per le infrastrutture di ricarica. Il progetto prevede la realizzazione di cinque postazioni, prevalentemente di tipo fast, nei seguenti parcheggi pubblici: Via Pisana, davanti al punto vendita Lidl; Salceto, davanti al Centro Commerciale; Drove, davanti all’edificio commerciale e direzionale; ex scalo merci; via Prato a Staggia, davanti alla Coop e all’ufficio postale. Gli operatori stanno predisponendo la documentazione necessaria alla presentazione delle istanze per ottenere le autorizzazioni e i titoli previsti, compresi quelli edilizi, paesaggistici e per l’occupazione del suolo pubblico.

Un percorso che prosegue attraverso la collaborazione tra amministrazione comunale e operatori del settore, con l’obiettivo di dotare Poggibonsi di una rete di ricarica sempre più capillare e adeguata alle sfide della transizione energetica.