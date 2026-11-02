Incidente sul lavoro a Casole d’Elsa: grave uomo di 37 anni

Intervento del 118 dell’Asl Tse, attivato alle 11.38 di oggi, lunedì 2 novembre, per un incidente sul lavoro avvenuto a Casole d’Elsa.
Un uomo di 37 anni, rimasto ferito per cause al momento imprecisate, è stato trasportato in codice 2 (gravi condizioni) al Pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena dall’elisoccorso Pegaso 1.
Sul luogo dell’incidente sul lavoro è intervenuta l’ambulanza della Misericordia di Monticiano
Presente anche il personale del Pisll (Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro) per accertare le modalità dell’accaduto.