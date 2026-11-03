Montisi, successo per la 26ª edizione de “Il Primo Olio”

Si è conclusa a Montisi la 26ª edizione della manifestazione “Il Primo Olio e altro ancora…“, che ha fatto registrare un’ottima partecipazione, nonostante le prime temperature invernali abbiano iniziato a farsi sentire. Ottimi i numeri registrati per le degustazioni guidate di olio, svoltesi nella sala cinema Sparm in collaborazione con gli assaggiatori dell’A.I.C.O., e per quelle di vino, organizzate in collaborazione con la Fondazione Italiana Sommelier.

Grande apprezzamento anche per il mercatino dei prodotti tipici e dell’artigianato, allestito lungo il borgo e arricchito dall’apertura di antiche cantine scavate nel tufo e di suggestivi spazi lungo le piccole vie del paese. Gli eventi musicali dal vivo del sabato e la street band della domenica hanno coinvolto e divertito i presenti, regalando momenti di festa e convivialità. Molto partecipata anche la visita guidata alla Grancia di Montisi.

Le contrade, grazie all’impegno dei propri volontari e dei ristoranti, hanno accolto tantissimi visitatori, che hanno avuto l’opportunità di degustare i piatti tipici della cucina toscana, sapientemente abbinati all’olio extravergine d’oliva di Montisi.

Protagonista indiscusso della manifestazione è stato proprio l’olio extravergine d’oliva, il vero re dell’evento. Attraverso la visita al frantoio La Romita e l’esposizione dei piccoli produttori locali, i numerosi visitatori hanno potuto conoscere e degustare l'”oro verde” di Montisi.

La qualità degli oli presentati da tutti i produttori si è confermata altissima, grazie anche a una stagione particolarmente favorevole per l’olivicoltura. Grande successo anche per uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione: il concorso “Il mio olio è più bono del tuo”, giunto alla sua decima edizione, che ha riscosso un notevole interesse.

I vincitori delle due categorie, decretati dalla giuria composta dagli assaggiatori AICOO, alla presenza del presidente della Giostra di Simone, Mattia Moricciani, del vicesindaco Angelo Braconi e del presidente del Municipio, Angelo Cosseddu, sono stati: Categoria Amatoriale: Massimiliano Cappelli e Categoria Aziende: Azienda Agricola Il Poggio di Sanna Felice. La manifestazione si conferma così un’importante occasione di valorizzazione dell’olio extravergine d’oliva, delle eccellenze enogastronomiche locali e delle tradizioni di Montisi, capace di coinvolgere il borgo e i suoi visitatori in un fine settimana all’insegna del gusto, della cultura e della convivialità.