Montisi, torna “Il primo olio ed altro ancora”

L’olio nuovo, i sapori della tradizione e le eccellenze del territorio saranno protagonisti a Montisi da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre con la 26ª edizione di “Il primo olio ed altro ancora…”, la manifestazione promossa dalla Pro Loco Giostra di Simone di Montisi in collaborazione con il Comune di Montalcino.

Tre giornate dedicate alla scoperta dell’olio extravergine d’oliva appena franto e dei prodotti tipici locali, in un percorso che unisce enogastronomia, cultura, musica e valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico. Un appuntamento che invita cittadini e visitatori a vivere Montisi attraverso le sue tradizioni, le produzioni del territorio e le tante iniziative pensate per tutte le età.

Per l’occasione, il borgo ospiterà stand e mostre con prodotti e manufatti tipici, tra cui ceramiche, terracotta, pittura, antiquariato e oggetti di artigianato. Saranno inoltre aperti i luoghi di interesse del paese, tra cui il Museo della Compagnia, le chiese e il Teatro della Grancia. Spazio anche alla gastronomia: sabato e domenica ristoranti e contrade proporranno pranzi e cene tipiche a base di olio nuovo, mentre venerdì le contrade saranno aperte per la cena.

Il programma propone degustazioni guidate dedicate all’olio nuovo di Montisi, ai vini del territorio, al Parmigiano Reggiano in abbinamento ai distillati, alle bollicine e al miele. Non mancheranno le visite al Frantoio La Romita, alla Grancia di Montisi e le escursioni didattiche in tartufaia, per scoprire da vicino le produzioni e le peculiarità del territorio.

Il programma. Venerdì 30 ottobre: la manifestazione si aprirà con le contrade e i ristoranti del borgo, aperti dalle ore 19 per le cene a base di olio e prodotti tipici. Alle 21.30, nella sala cinema SPARM, è in programma la degustazione guidata “Il Vino DOC Orcia”, a cura della Fondazione Italiana Sommelier, con prenotazione.

Sabato 31 ottobre: dalle ore 10.30 apriranno gli stand e le mostre lungo il borgo. Alle 11.30, nella sala cinema SPARM, appuntamento con “A… oleum”, degustazione guidata dell’olio nuovo di Montisi a cura di Franco Rossi dell’Associazione Italiana Conoscere l’Olio d’Oliva, gratuita su prenotazione.

Dalle 11.30 alle 18, nella piazzetta del Castello e al Casone, spazio all’esposizione delle opere di Renzo Regoli, Francesco Sedda e Lorenzo Fumanti, accompagnata dal viaggio musicale “80-020” con DjOz Fun. Dalle ore 12, il borgo si animerà con “Montisi Buskers: un paese in musica”, mentre alle 12.15, al Castello, sono previsti il concerto di Duccio Gabrielli e la performance “Renzo Regoli Song and Painting Live”. Nel pomeriggio, alle ore 14, sarà possibile partecipare alla “Caccia al tartufo”, escursione didattica in tartufaia con ritrovo presso Il Barrino. Alle 15 è prevista la visita al Frantoio La Romita e alle 15.30 la visita guidata alla Grancia di Montisi, con ritrovo all’ingresso del complesso. Entrambe le visite sono gratuite su prenotazione.

Alle 16.30, nella sala cinema SPARM, degustazione guidata di Parmigiano Reggiano abbinato ai distillati, a cura della Latteria artigianale Campola di Vezzano sul Crostolo e di ANAG Siena, su prenotazione. Dalle ore 18, il borgo farà spazio ad “Halloween a Montisi”, con un appuntamento dedicato a grandi e piccoli. Alle 18, ritrovo al Teatro della Grancia per le letture per bambini, a ingresso libero. Alle 21.30, nella sala cinema SPARM, la Fondazione Italiana Sommelier guiderà i partecipanti alla scoperta del vino Chianti con una degustazione dedicata. Alle 22, in piazza, premiazione della migliore maschera e della zucca intagliata di Halloween.

Domenica 1° novembre: la giornata si aprirà alle ore 9 con la passeggiata escursionistica “Il primo olio”, un percorso di circa tre ore accompagnato dalla guida ambientale escursionistica Manuele De Bellis. La partenza è prevista presso la Grancia; i posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria all’indirizzo [email protected]. Dalle 10.30 riapriranno gli stand e le mostre lungo il borgo. Alla stessa ora sarà possibile visitare il Frantoio La Romita, gratuitamente su prenotazione.

Alle 11.30, nella sala cinema SPARM, la Fondazione Italiana Sommelier proporrà la degustazione guidata di bollicine “Fino ad incontrare lo Champagne di Hautvillers”, dedicata alla città gemellata con il Municipio di San Giovanni d’Asso, nel Comune di Montalcino.

Alle ore 14 tornerà la “Caccia al tartufo”, con un’escursione didattica in tartufaia e ritrovo presso Il Barrino. Dalle 15, lungo le vie del borgo, si esibirà la “Arcidosso Street Band”. Alle 16.30, nella sala cinema SPARM, spazio al miele con un minicorso di degustazione guidata condotto da un esperto di analisi sensoriale. Alle 18, sempre al cinema SPARM, si svolgeranno le premiazioni del concorso amatoriale “Il mio olio è meglio del tuo”, dedicato agli oli di Montisi e del Comune di Montalcino, giunto alla decima edizione e organizzato in collaborazione con AICOO. La giornata si concluderà dalle 18 alle 20 al Terrazzone, con l’osservazione del cielo stellato autunnale a cura dell’Unione Astrofili Senesi.

Informazioni utili. Per informazioni è possibile contattare il numero 333 8988032, consultare il sito www.comune.montalcino.si.it oppure scrivere a [email protected]. Per le prenotazioni è attivo esclusivamente WhatsApp al numero 347 7638990. Per la passeggiata escursionistica di domenica è necessario prenotare all’indirizzo [email protected].

La manifestazione è realizzata in collaborazione con il Comune di Montalcino, le Contrade, il Frantoio, le aziende agricole, gli artigiani e gli esercizi locali.