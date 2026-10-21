San Quirico d’Orcia, il 1° novembre torna “Primo Olio”

Il nuovo olio extravergine d’oliva è pronto per farsi assaggiare ed apprezzare. In attesa della 33esima Festa dell’Olio (4-8 dicembre), grande anteprima a San Quirico d’Orcia con “Primo Olio”, in programma domenica 1 novembre nel centro storico, organizzato da Comune di San Quirico d’Orcia e Pro Loco.

In piazza Chigi saranno presenti i produttori olivicoli, con i loro stand, per una degustazione dell’olio extravergine d’oliva appena franto. Dalle 9.30 alle 19, sarà possibile conoscere le produzioni della nuova annata e degustare l’olio nuovo. Alle ore 16 spettacolo live music con i Dixie Lovers, sempre in Piazza Chigi.

Altri appuntamenti per la valorizzazione della nuova annata di olio extravergine d’oliva nel mese di novembre.

Sabato 14 novembre, “Cena con il produttore”, in collaborazione con i ristoranti di San Quirico d’Orcia; domenica 15 novembre trekking dell’olio, tour guidato in e-bike, percorso turistico con degustazione di olio in azienda.

Sabato 28 novembre torna la “Cena con il produttore” nei ristoranti di San Quirico d’Orcia, e domenica 29 novembre il trekking dell’olio.

Per info e prenotazioni: Ufficio turistico di San Quirico d’Orcia allo 0577.899728