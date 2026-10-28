Poggibonsi, commercio: dal piano di rilancio al piano di azioni

L’evoluzione del commercio nella nostra città, i cambiamenti in atto, i punti di forza e di debolezza, le strategie da mettere in campo, le esperienze italiane da cui trarre insegnamento. Questo e tanto altro sarà al centro dell’incontro pubblico che si svolgerà venerdì 30 ottobre alle 17, al terzo piano del centro culturale AccaBì. Incontro dedicato al Piano strategico del commercio, lo studio commissionato dal Comune alla Fondazione Promo PA per analizzare le trasformazioni del settore e individuare prospettive di rilancio.

“La ricerca effettuata ci consegna un’analisi approfondita e numerosi spunti di riflessione su cui raccoglieremo osservazioni e suggerimenti utili ad arricchire questo lavoro – sottolinea la sindaca Susanna Cenni – Emerge ad esempio la necessità di costruire relazioni più forti tra i nostri distretti industriali e artigianali, l’offerta culturale e sociale, la rete commerciale e lo spazio pubblico. E’ importante e necessario condividere con la città i risultati di questo studio aprendo un confronto con Istituzioni e categorie economiche. L’obiettivo è trasformare l’analisi strategica in un piano di azioni integrato che tenga insieme tutti gli attori”.

All’incontro si parlerà di commercio, centro storico, economia, turismo, cultura, socialità. Ad aprire i lavori sarà l’assessora allo sviluppo economico Lisa Valiani a cui seguirà la presentazione dello studio affidata ad Annalisa Giachi della Fondazione Promo PA. Insieme alla sindaca interverranno la presidente della Commissione Sviluppo economico del Consiglio regionale della Toscana Brenda Barnini, Nico Gronchi, presidente Confesercenti Toscana, Marco Busini, presidente Confindustria Toscana Sud, Mariangela Galgani direttore generale CNA Siena, Daniele Pracchia, direttore Confcommercio Siena, Laura Martelli, presidente del CCN Viamaestra. A coordinare i lavori sarà Virginia Masoni.

Realizzato anche attraverso numerose interviste alle imprese, lo studio di Promo PA esamina l’evoluzione del commercio, i rapporti con l’economia locale e i cambiamenti in atto, mettendo a confronto esperienze italiane ed europee assimilabili al contesto territoriale. “Il Piano strategico si inserisce nel percorso avviato dall’Amministrazione per il rilancio del commercio, di cui fanno parte anche il bando ‘Ri-generazioni in movimento’ e l’accordo già operativo con Fises – spiega Valiani – Abbiamo già condiviso al tavolo del commercio e a quello del patto dello sviluppo le prime evidenze dello studio di PromoPA, che tiene conto di tutto il tessuto imprenditoriale e turistico in ottica di rilancio. L’incontro del 30 ottobre sarà il primo confronto pubblico, un passaggio importante per raccogliere idee e contributi e definire sinergie e future azioni integrate per il territorio”. L’incontro punta inoltre a sensibilizzare la Regione Toscana in vista dei prossimi bandi a sostegno delle città, dell’economia locale e del commercio.