Siena ospita il congresso nazionale di Matrix Biology Italy

Dal 29 al 31 ottobre il Santa Chiara Lab dell’Università di Siena ospiterà MBItaly2026, il congresso nazionale della Società Scientifica Matrix Biology Italy.

L’evento, organizzato dalla professoressa Luisa Bracci del Dipartimento di Biotecnologie Mediche insieme al suo gruppo di ricerca, richiamerà a Siena i massimi esperti italiani nello studio della matrice extracellulare.

Matrix Biology Italy è una società no-profit che ha l’obiettivo di facilitare la collaborazione scientifica tra i ricercatori provenienti da istituzioni accademiche e mediche, così come dal mondo dell’industria, interessati allo studio della matrice extracellulare, delle interazioni cellula-matrice e di altri settori correlati della biologia e della medicina, quali la crescita, il mantenimento, l’insorgenza delle patologie e la rigenerazione di tutti gli organi del corpo umano.

I lavori si apriranno, nel pomeriggio di giovedì 29 ottobre alle ore 14.30, con i saluti del Rettore Roberto Di Pietra e della Pro-Rettrice Vicaria Donata Medaglini.

Il programma proseguirà con un ricco calendario di presentazioni e dibattiti scientifici per l’intera giornata di venerdì 30 ottobre e si concluderà nella mattinata di sabato 31 ottobre.

Tra gli appuntamenti di maggiore rilievo figurano gli interventi di due tra i principali esperti del settore di livello internazionale: Elda Tagliabue della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e Nikos Karamanos dell’Università di Patrasso.