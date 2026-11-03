Poggibonsi, il 12 e 13 dicembre torna il Mercatino di Natale in centro

Aperte le domande per partecipare al Mercatino di Natale di Poggibonsi in programma sabato 12 e domenica 13 dicembre in piazza Matteotti e in via Sandro Pertini.

Chi può partecipare. L’iniziativa è rivolta a operatori professionali, tra cui artigiani, produttori agricoli e commercianti, operatori non professionisti in possesso del tesserino previsto dalla normativa regionale e associazioni.

Sono ammesse tutte le merceologie alimentari e non alimentari, con esclusione dei prodotti usati. È consentita anche l’attività di somministrazione.

Sono disponibili fino a 25 posteggi e la selezione delle domande seguirà un ordine di priorità che favorisce innanzitutto gli operatori che propongono prodotti o attività di somministrazione a tema natalizio.

Per fare domanda c’è tempo fino alle ore 13 di venerdì 27 novembre. E’ possibile farla tramite mail a [email protected] o pec a [email protected], tramite posta ordinaria o raccomandata, purché la domanda pervenga entro la scadenza indicata, tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Poggibonsi di via Carducci.

Il mercato si svolgerà dalle 10 alle 20. È possibile richiedere la partecipazione anche per una sola delle due giornate.

Tutti i dettagli relativi ai requisiti di partecipazione, alle modalità di presentazione delle domande, ai criteri di selezione e quant’altro sono indicati nel disciplinare.

Il disciplinare, l’avviso e il modulo per presentare domanda sono sul sito.

I Mercatini di Natale sono organizzati dal SUAP in collaborazione con la Polizia Locale. L’iniziativa rientra nel progetto “Aspettando il Natale in Via Maestra – Tra storia, arte e sapori” che punta a promuovere il territorio attraverso eventi e manifestazioni capaci di valorizzare il Centro Commerciale Naturale di Poggibonsi. L’iniziativa è cofinanziata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Arezzo – Siena ed è realizzata in collaborazione con l’associazione Viamaestra.