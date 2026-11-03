Consulta del Terzo Settore, eletto il Comitato esecutivo

Si è tenuta sabato 31 ottobre l’assemblea elettiva del Comitato esecutivo della neonata Consulta del Terzo Settore della provincia di Siena. All’interno della sala “Italo Calvino” del Santa Maria della Scala si sono riuniti rappresentanti degli enti del terzo settore senese: la seduta si è aperta con i saluti istituzionali, l’incoraggiamento e i ringraziamenti delle istituzioni che in questi anni hanno lavorato e supportato la Consulta Provinciale del Volontariato della Provincia di Siena che nell’assemblea ha fatto il passaggio di consegne alla neonata istituzione.

Ad aprire i lavori il presidente uscente della Consulta Provinciale del Volontariato della Provincia di Siena, Mattia Bongini, a cui hanno fatto seguito i saluti dell’assessore ai servizi sociali del Comune di Siena, Micaela Papi, della presidente della Provincia di Siena, Agnese Carletti, del presidente della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Riccardo Coppini, e del presidente della delegazione di Siena del Cesvot, Benedetto Parisi.

Le elezioni sono andate avanti in un orario stabilito per le associazioni di volontariato e per gli enti del terzo settore, settori per cui le candidature giunte erano maggiori dei posti disponibili di assegnazione, passati invece d’ufficio le Aps avendo ricevuto un numero inferiore di candidature rispetto ai posti a disposizione nel nuovo esecutivo.

“La Consulta nasce per consentire al Terzo Settore senese di presentarsi con una voce autorevole, capace di portare proposte, evidenziare le criticità e contribuire alla definizione delle politiche pubbliche del territorio in cooperazione con le istituzioni – ha sottolineato il presidente uscente della Consulta Provinciale del Volontariato, Mattia Bongini -La sfida che ci attende sarà quella di trovare sintesi tra esperienze e sensibilità diverse, valorizzando il grande patrimonio di relazioni, credibilità e partecipazione costruito in oltre trent’anni di storia del volontariato senese”.

“L’elezione del primo Comitato esecutivo della nuova Consulta del Terzo Settore del comune capoluogo della provincia di Siena – ha detto Micaela Papi – rappresenta un passaggio importante per la nostra comunità , frutto di un percorso condiviso tra associazioni, enti e istituzioni. La nuova consulta valorizza il ruolo del terzo settore nelle politiche pubbliche locali , raccoglie le esperienze della precedente consulta del volontariato ed amplia la partecipazione a tutte le realtà del terzo settore. Il grande valore della nuova Consulta sta nella possibilità di portare all’attenzione dell’amministrazione la voce di chi ogni giorno è vicino alle persone, ne ascolta i bisogni e ne conosce le difficoltà. Il Terzo Settore è una risorsa fondamentale per la nostra comunità e vogliamo valorizzarne competenze ed esperienze, favorendo collaborazioni e progetti condivisi. L’auspicio è che la Consulta possa contribuire in modo concreto e propositivo. Da parte mia confermo la piena disponibilità all’ascolto e al confronto, augurando buon lavoro al nuovo comitato esecutivo”.

“Senza i volontari tante delle attività che rendono più forte e coesa la nostra comunità semplicemente non esisterebbero – ha affermato la Presidente della Provincia di Siena, Agnese Carletti – La nascita della nuova Consulta è un passaggio strategico per tutto il territorio senese perché rafforza la capacità del Terzo Settore di rappresentare bisogni, costruire relazioni e dialogare con le istituzioni. Come Provincia continueremo ad essere al fianco di questa esperienza, convinti che una rete associativa forte sia una risorsa essenziale per i nostri cittadini”.

Secondo il Presidente della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Riccardo Coppini, “la Consulta può essere un luogo prezioso nel quale esperienze, competenze e sensibilità si incontrano per costruire insieme risposte ai bisogni della comunità”. Coppini ha inoltre ricordato come il Terzo Settore rappresenti “una straordinaria risorsa per il territorio” e come la sua forza risieda nella capacità di trasmettere alle nuove generazioni “quell’impegno, quella disponibilità e quell’amore verso il prossimo che ne costituiscono l’essenza più autentica”.

Il nuovo Comitato Esecutivo risulta così composto: Giulia Granieri; Alessandro Vigni; Federico Aisa; Alberto Paggetti; Martina Anselmi; Paola Dei; Tullio Faiella; Luana Valdambrini; Rebecca Francioli; Antonio Russo; Mattia Bongini; Roberta Di Pasquale; Gabriele Giustarini; Maria Rita Marchetti; Letizia Pini; Roberto Rossi; Daniela Salvadori; Fabrizio Tofani. I lavori inizieranno con l’elezione del nuovo presidente.