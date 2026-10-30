Siena, pedone investito da moto in gravi condizioni

Alle 9.57 di oggi, venerdì 30 ottobre, i sanitari del 118 dell’Asl Toscana sud est sono stati attivati a seguito di un incidente stradale che ha visto un pedone investito da una moto in viale Mazzini a Siena.
Dopo i primi soccorsi prestati sul posto, la persona investita, un uomo di 65 anni, è stata trasportata in codice 2 (gravi condizioni) all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena.
Sul luogo sono intervenute l’automedica di Siena, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Siena e le forze dell’ordine.