Santa Maria della Scala, dal 1° novembre nuovi orari invernali e ingresso gratuito al museo

La Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala informa che da domenica 1° novembre 2026 entreranno in vigore i nuovi orari invernali del Complesso museale, validi fino al 14 marzo 2027:

lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì: 10.00 – 17.00 chiusura biglietteria e ultimo ingresso: ore 16.15

sabato, domenica e festivi: 10.00 – 19.00 chiusura biglietteria e ultimo ingresso: ore 18.15

martedì: chiuso

Nella stessa giornata del 1° novembre, il Complesso museale sarà visitabile gratuitamente nell’ambito di #domenicalmuseo.

L’iniziativa consentirà l’accesso al percorso espositivo del Santa Maria della Scala, alle mostre temporanee in corso e al Museo Archeologico Nazionale. L’appuntamento si inserisce nel quadro delle aperture gratuite promosse a livello nazionale con il programma #domenicalmuseo, voluto e promosso dal Ministero della Cultura per favorire la più ampia fruizione del patrimonio culturale italiano. L’ingresso gratuito rappresenta un’ulteriore opportunità di visita per cittadini e turisti e conferma l’impegno della Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala nel promuovere l’accessibilità e la valorizzazione del proprio patrimonio, in sintonia con gli indirizzi nazionali di partecipazione culturale.

In occasione della giornata, alle ore 10.30 è in programma anche una visita guidata tematica dedicata alla Fonte Gaia, a cura dei Servizi educativi del Santa Maria della Scala. La partecipazione ha un costo di 5 euro a persona ed è prevista su prenotazione all’indirizzo [email protected].

Per il 1° novembre il Complesso museale osserverà l’orario festivo, con apertura dalle 10.00 alle 19.00 e ultimo ingresso alle 18.15.

Per informazioni: [email protected].