Chiusi Scalo, approvato il progetto di rigenerazione urbana da 500 mila euro

La Giunta comunale di Chiusi ha approvato ieri il progetto per la rigenerazione di alcune aree pubbliche di Chiusi Scalo, per un valore complessivo di 500 mila euro.

Si tratta di un progetto al quale l’Amministrazione comunale sta lavorando dalla scorsa estate, con un percorso condiviso anche con i commercianti, con l’obiettivo di avviare un percorso concreto di riqualificazione urbana anche a Chiusi Scalo, intervenendo su alcuni degli spazi maggiormente frequentati e utilizzati ogni giorno dai residenti e da chi arriva in città.

Gli interventi riguardano piazza Garibaldi, il percorso pedonale lungo via Pasubio, il sottopasso ferroviario e l’area di via Cassia Aurelia Prima, fino ad arrivare al parcheggio di piazzale Rossini, con lavori sui marciapiedi, sul parcheggio e sui collegamenti ciclabili.

L’obiettivo è realizzare un percorso continuo e più sicuro, migliorando i collegamenti con la stazione ferroviaria, le attività commerciali e i servizi. Sono previsti interventi di nuova illuminazione, sistemazione delle pavimentazioni, superamento delle barriere architettoniche e cura del verde.

Il progetto si inserisce in una visione più ampia di rigenerazione urbana di Chiusi Scalo, che l’Amministrazione comunale ha progressivamente sviluppato in questi anni. Una visione che comprende anche la riorganizzazione della zona del Mar Nero, con un progetto per la realizzazione dei marciapiedi già pronto per essere proposto in occasione delle prossime opportunità di finanziamento, il percorso di riqualificazione e valorizzazione dell’area della Fornace e le indicazioni del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile.

Interventi e progettualità differenti, che concorrono a un obiettivo comune: costruire una Chiusi Scalo più accessibile, sicura, curata e funzionale, migliorando la qualità degli spazi pubblici e dei servizi per chi vive il territorio e per chi lo frequenta.

Il progetto sarà candidato al bando regionale dedicato alla riqualificazione degli spazi e dei servizi pubblici nei Comuni della Toscana Diffusa.

«Con questo progetto vogliamo riqualificare e rendere più accessibili, accoglienti e fruibili alcuni spazi dove le persone si incontrano a Chiusi Scalo – dichiara il vicesindaco di Chiusi, Valentina Frullini –. Sono luoghi che fanno parte della vita quotidiana di tanti cittadini. Un marciapiede percorribile senza ostacoli, un sottopasso ben illuminato, una piazza dove potersi fermare anche in estate cambiano il modo di vivere e di percepire il paese. È su questo che vogliamo lavorare, dando allo Scalo la possibilità di mettere in evidenza le sue grandi professionalità e valorizzando il lavoro di promozione portato avanti dal CCN Chiusinvetrina”.