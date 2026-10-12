Chiusa una notte stazione A1 Chiusi Chianciano Terme

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione galleria, dalle 22:00 di giovedì 15 alle 6:00 di venerdì 16 ottobre, sarà chiusa la stazione di Chiusi Chianciano Terme, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa, Autostrade per l’Italia consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Firenze: Valdichiana;

in uscita per chi proviene da Roma: Fabro.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi nel periodo in cui la stazione dell’A1 Chiusi Chianciano Terme sarà chiusa sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 News e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sulla app Muovy scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità Muovy al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.

A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CHIUSI CHIANCIANO TERME

Roma, 12 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione galleria, dalle 22:00 di giovedì 15 alle 6:00 di venerdì 16 ottobre, sarà chiusa la stazione di Chiusi Chianciano Terme, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Firenze: Valdichiana;

in uscita per chi proviene da Roma: Fabro.