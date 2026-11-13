Girogustando a Chiusi: Montisola ospite al Pesce d’oro

Lago chiama lago, e il menu raddoppia. Venerdì 20 novembre Girogustando porta il Lago d’Iseo su quello di Chiusi: è qui infatti che il Ristorante Pesce d’oro ospiterà la Locanda al lago, locale attivo da quasi 80 anni sulla più grande isola lacustre d’Europa. E’ Montisola infatti la località di provenienza di questa storica realtà, allestita su una terrazza-palafitta direttamente sulle acque. Una realtà gestita dai Soardi, famiglia di pescatori professionisti a cui va il merito di aver fatto conseguire il riconoscimento di Presidio slow food per la sardina essiccata d’Iseo.

Venerdì 20 novembre sulla riva del lago di Chiusi il cuoco Sandro Bettoni incontrerà Gianna Fanfano, da lungo tempo chef nella cucina nel locale gestito dalla famiglia Agostinelli. Insieme, per Girogustando, proporranno un vero excursus nelle varie modalità per valorizzare il pescato lacustre, alternando piatti legati alle ricette classiche del territorio a creazioni più moderne e ricercate.

Il viaggio del gusto si aprirà con gli antipasti: tradizione locale con un paté di tinca servito su un crostone di pane e impreziosito dall’olio extravergine di Monteisola, e un’impronta più contemporanea con un cubo di carpa regina adagiato su una crema di cavolo cappuccio e accompagnato da una maionese all’avocado. Nei primi piatti l’equilibrio degli ingredienti si farà ancora più intrigante. La Locanda al Lago prevede uno spaghetto insaporito dalla spinta sapida della bottarga di coregone, bilanciata dalla morbidezza di una crema di patate e dal tocco fresco dello zenzero. Il Pesce d’Oro risponderà con una pasta ripiena dai toni avvolgenti e autunnali: dei bauletti alle castagne conditi con un ricco ragout di anguilla.

I secondi piatti confermano il doppio registro tra semplicità e tecnica, con la Locanda al Lago o un grande classico della tavola lacustre, il trancio di coregone al forno accompagnato dalla immancabile polenta. Il Pesce d’Oro proporrà invece un luccio preparato con la tecnica dell’oliocottura, ideale per mantenere le carni morbide e succose, abbinato al contrasto delle verdure croccanti. A chiudere l’esperienza il dessert firmato dal Pesce d’Oro: un delicato biancomangiare accompagnato da una coulis di frutti di bosco, scelta ideale per concludere il pasto con una nota fresca, dolce e leggermente acidula. Vini Cantina San Gregorio serviti al pubblico dai sommelier AIs: menu completo e dettagli su www.girogustando.tv e sul sito di Vetrina Toscana, il progetto della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico; con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.