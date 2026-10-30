Boxe Siena Mens Sana, filotto di successi al Torneo Brasca

Si chiude con un bottino di cinque medaglie il Torneo Brasca per la Boxe Siena Mens Sana. La manifestazione, ormai capace di richiamare atleti da tutto il panorama nazionale, ha visto i giovani pugili biancoverdi conquistare complessivamente: due ori e tre argenti. A salire sul gradino più alto del podio sono stati Antonio Casaletto, nella categoria Under 15 45 kg e Nicolò Cimignolo, tra gli Under 17 48 kg. Due successi importanti che premiano il percorso dei giovani atleti e il lavoro portato avanti quotidianamente in palestra.

Ottime prestazioni anche per Ambelbaky Youssef, secondo classificato nella categoria Under 17 55 kg, Ignat Akexandru nella categoria Under 17 80 kg e Brando Barbagli, che ha conquistato la medaglia d’argento tra gli Under 15 63 kg. Proprio Barbagli sarà adesso atteso da un nuovo e importante appuntamento. In virtù del titolo regionale conquistato nelle scorse settimane, il giovane pugile della Boxe Siena Mens Sana prenderà parte alle fasi finali dei Campionati Italiani Under 15, in programma a Foggia dal 4 all’8 novembre. Per Barbagli si tratterà di un confronto di altissimo livello, contro avversari che possono già vantare numerosi incontri alle spalle. Un appuntamento impegnativo ma, allo stesso tempo, una preziosa occasione di crescita e di esperienza per un atleta ancora al primo anno di attività agonistica.

Il risultato ottenuto al Torneo Brasca e la prossima partecipazione ai Campionati Italiani confermano il buon momento del settore giovanile della Boxe Siena Mens Sana, protagonista con i propri atleti di un percorso di crescita che sta iniziando a tradursi anche in importanti risultati agonistici.