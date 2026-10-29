Il Consiglio comunale di Siena di giovedì 29 ottobre 2026

Il Consiglio comunale di Siena si è riunito in seduta straordinaria oggi, giovedì 29 ottobre alle ore 9, nella sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo.

Di seguito l’elenco dei lavori del Consiglio comunale di Siena in continuo aggiornamento (vai all’ordine del giorno).

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I lavori del Consiglio comunale di Siena di giovedì 29 ottobre 2026

Piano operativo comunale, il Consiglio approva la proroga di cinque anni per le previsioni di trasformazione del territorio

Il Consiglio comunale, durante la seduta di oggi, giovedì 29 ottobre, ha approvato la proposta di delibera relativa alla proroga dell’efficacia delle previsioni urbanistiche con valenza quinquennale del Piano operativo comunale vigente. L’atto, illustrato dal Vicesindaco e assessore all’urbanistica del Comune di Siena, Michele Capitani, ha ricevuto diciassette voti favorevoli e sei contrari dei ventitré consiglieri comunali.

Con il documento approvato il Comune di Siena proroga fino al 28 gennaio 2032 l’efficacia delle previsioni urbanistiche, con l’obiettivo di garantire la continuità della programmazione e consentire il completamento degli interventi di trasformazione, riqualificazione e rigenerazione urbana già previsti sul territorio comunale. Il Piano operativo, approvato dal Consiglio comunale il 25 novembre 2021 ed entrato in vigore il 28 gennaio 2022, prevede infatti una durata quinquennale per le disposizioni relative alle trasformazioni urbanistiche, la cui efficacia è destinata a scadere il 28 gennaio 2027. La normativa regionale consente ai Comuni di prorogare tali previsioni, per una sola volta e per un periodo massimo di cinque anni, attraverso un’apposita deliberazione da adottare prima della scadenza. La proposta nasce dalla necessità di garantire il completamento delle numerose iniziative pubbliche e private ancora in corso, alcune delle quali caratterizzate da procedure particolarmente complesse. La proroga riguarderà gli interventi attuabili attraverso piani attuativi, progetti unitari convenzionati e programmi di rigenerazione urbana, sia di iniziativa pubblica sia privata, oltre alle previsioni di nuova edificazione all’interno del perimetro del territorio urbanizzato, nei limiti stabiliti dalla legge regionale.

“Con questo provvedimento – dichiara il Vicesindaco e assessore all’urbanistica del Comune di Siena, Michele Capitani – vogliamo garantire continuità alla pianificazione urbanistica della città, evitando che la scadenza dei termini possa compromettere interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana già programmati. Si tratta di una scelta di responsabilità e concretezza, che consente di dare il tempo necessario al completamento di procedure spesso complesse, tutelando sia gli investimenti pubblici sia quelli privati. L’obiettivo dell’amministrazione è accompagnare uno sviluppo ordinato e sostenibile del territorio, valorizzando le opportunità già previste dal Piano Operativo e mantenendo al tempo stesso la possibilità di intervenire con eventuali aggiornamenti, laddove necessari, per rispondere alle esigenze della città e della comunità”.

Dal provvedimento saranno escluse due specifiche previsioni urbanistiche relative a Isola d’Arbia, per le quali i proprietari hanno richiesto lo stralcio. La proroga non riguarderà inoltre i vincoli preordinati all’esproprio, che seguiranno le scadenze previste dalla normativa vigente.

L’estensione dell’efficacia delle previsioni urbanistiche non comporterà modifiche automatiche agli interventi programmati e non impedirà all’amministrazione comunale di introdurre eventuali aggiornamenti o varianti agli strumenti di pianificazione. Rimarrà inoltre invariata la disciplina relativa alla gestione degli insediamenti esistenti, che conserva validità a tempo indeterminato. La proroga decorrerà dal 28 gennaio 2027 fino al 28 gennaio 2032, secondo le procedure previste dalla normativa regionale.

Il Consiglio comunale riconosce la legittimità di alcuni debiti fuori bilancio

Il Consiglio comunale di Siena, nella seduta di oggi, giovedì 29 ottobre, ha approvato il riconoscimento della legittimità di alcuni debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera a), del decreto legislativo numero 267 del 2000. L’atto, presentato dall’assessore al bilancio, Riccardo Pagni, ha ricevuto diciannove voti favorevoli e otto voti contrari dei ventisette consiglieri presenti.

Le somme sono dovute in seguito a quattro sentenze esecutive del Giudice di Pace di Siena, relative a procedimenti che hanno interessato il Comune e per le quali l’amministrazione è tenuta al pagamento delle spese legali. Gli importi sono pari rispettivamente a 162,60 euro, 344,00 euro, 284,28 e 284,28, per un totale complessivo di 1.075,16 euro.

Nel bilancio di previsione 2026-2028 sussistono le necessarie disponibilità per la copertura degli oneri relativi ai debiti oggetto della delibera approvata dal Consiglio comunale.

Biblioteca degli Intronati, oltre 19mila euro contro la dispersione scolastica

Il Consiglio comunale di Siena, nella seduta di oggi, giovedì 29 ottobre, ha approvato una variazione al bilancio di previsione 2026-2028 dell’Istituzione Biblioteca comunale degli Intronati, relativa all’esercizio 2026. La proposta di delibera, illustrata dall’assessore al bilancio Riccardo Pagni, ha ricevuto diciannove voti favorevoli e sette contrari da parte dei ventisei consiglieri presenti.

Il provvedimento recepisce un contributo di 19.035 euro destinato alla realizzazione di iniziative e laboratori nell’ambito dei Progetti educativi zonali (Pez), finalizzati alla prevenzione della dispersione scolastica. Le risorse, finanziate dalla Regione Toscana attraverso il programma Pr Fse+ 2021-2027 ed erogate dal Comune di Monteroni d’Arbia in qualità di ente capofila della Zona Senese, saranno destinate ai servizi di accesso e promozione della lettura della Biblioteca degli Intronati, nell’ambito delle attività educative rivolte al contrasto dell’abbandono scolastico.

“Con questa variazione di bilancio – ha spiegato l’assessore Pagni – recepiamo risorse che consentono alla Biblioteca degli Intronati di rafforzare il proprio ruolo educativo e culturale, attraverso iniziative rivolte in particolare alle giovani generazioni. La prevenzione della dispersione scolastica passa anche dalla capacità di offrire opportunità di crescita, conoscenza e partecipazione. Un intervento che coniuga la corretta gestione delle risorse pubbliche con un investimento concreto sulla formazione e sul futuro dei nostri ragazzi”.

La variazione, già approvata dal Consiglio di amministrazione della Biblioteca degli Intronati lo scorso 28 settembre, prevede l’incremento di pari importo delle entrate e delle uscite per l’esercizio 2026, mantenendo invariati gli equilibri di bilancio, come attestato anche dal parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti.

Bilancio di previsione, il Consiglio approva la variazione. Risorse per manutenzioni, sicurezza, scuola, sport e turismo

Il Consiglio comunale, durante la seduta di oggi, giovedì 29 ottobre, ha approvato la proposta di delibera relativa alla variazione al bilancio di previsione 2026-2028 ai sensi dell’articolo 175 del Tuel. L’atto, illustrato dall’assessore al bilancio del Comune di Siena, Riccardo Pagni, ha ricevuto diciotto voti favorevoli e nove contrari dei ventisette consiglieri presenti.

“Nel documento prevediamo oltre 1,5 milioni di euro – ha spiegato Pagni – per la manutenzione straordinaria degli immobili comunali, e più di 200mila euro per il potenziamento dei controlli ai varchi Ztl e della videosorveglianza. E sono previste anche risorse anche per lo stadio ‘Artemio Franchi’, la viabilità, i servizi scolastici e le iniziative turistiche: confermiamo poi gli equilibri del bilancio 2026-2028. La variazione al bilancio di previsione 2026-2028 del Comune di Siena interviene dunque su una pluralità di settori, con l’obiettivo di adeguare gli stanziamenti alle esigenze dei servizi comunali e assicurare la copertura finanziaria degli interventi programmati. Tra le voci più rilevanti figurano gli investimenti sul patrimonio comunale, il potenziamento dei sistemi di sicurezza urbana, gli interventi sulle infrastrutture e il sostegno alle attività scolastiche, culturali e turistiche”.

Per il patrimonio comunale e la sicurezza urbana, la variazione prevede oltre 1,5 milioni di euro per manutenzioni straordinarie degli immobili appartenenti al patrimonio comunale. Per la sicurezza urbana sono stanziati oltre 200mila euro destinati al potenziamento del controllo dei varchi della Ztl e dei servizi di videosorveglianza. Ulteriori risorse, per oltre 200mila euro, sono previste per completare gli interventi di messa in sicurezza di diversi tratti stradali. Per quanto riguarda i settori scuola, cultura e sport, sul fronte dell’istruzione, la variazione adegua gli stanziamenti per circa 80mila euro, con interventi che comprendono il sistema integrato dei servizi per la prima infanzia, i buoni scuola e l’integrazione scolastica dei bambini con disabilità. Per lo sport sono previsti oltre 175mila euro nel 2026 per i lavori di consolidamento della tribuna coperta e della gradinata dello stadio comunale ‘’Artemio Franchi’’. Le modifiche interessano anche il settore culturale, con adeguamenti per i servizi professionali e di custodia del Museo Civico e della Torre del Mangia e per l’acquisto di arredi destinati ai servizi culturali.

La variazione incrementa gli stanziamenti per il settore turistico. Tra le voci interessate figurano il rinnovo dei costumi del Palio e le risorse del Funt 2026 per il progetto “Siena Incanta”. Sul versante delle entrate, la variazione comprende trasferimenti, contributi agli investimenti ed entrate extratributarie, oltre all’applicazione di 664.243,41 euro di quote dell’avanzo di amministrazione 2025. È inoltre prevista una riduzione di 100.017 euro delle risorse relative ai nuovi mutui, in quanto gli investimenti interessati vengono finanziati con risorse proprie di bilancio.

La variazione conferma il mantenimento degli equilibri del bilancio di previsione 2026-2028, sia in termini di competenza sia in conto residui. L’organo di revisione ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione. Il provvedimento è stato predisposto per rendere disponibili in tempi brevi gli stanziamenti aggiornati e consentire ai servizi comunali di procedere con gli adempimenti e gli interventi di competenza.

Approvato il bilancio consolidato 2025, risultato economico positivo per oltre 1,5 milioni di euro

Il Consiglio comunale di Siena ha approvato nella seduta di oggi, giovedì 29 ottobre, il bilancio consolidato relativo all’esercizio 2025, il documento che rappresenta la situazione economica e patrimoniale complessiva del Comune e degli organismi, enti e società controllati e partecipati che rientrano nel perimetro di consolidamento. L’atto, illustrato dall’assessore al bilancio, Riccardo Pagni, ha ricevuto venti voti favorevoli e nove contrari da parte dei ventinove consiglieri presenti.

Il bilancio evidenzia un risultato economico positivo di 1 milione e 563mila euro, in crescita rispetto ai circa 970mila euro registrati nel 2024. Il patrimonio netto consolidato raggiunge i 450,6 milioni di euro, rispetto ai 444,8 milioni dell’anno precedente, mentre il totale dell’attivo patrimoniale si attesta a 649,2 milioni di euro. I componenti positivi della gestione ammontano a circa 141 milioni di euro.

“L’approvazione del bilancio consolidato – ha dichiarato l’assessore Pagni – rappresenta un passaggio importante per avere una visione completa e trasparente della situazione economica e patrimoniale del nostro sistema pubblico locale. Il risultato economico positivo e la crescita del patrimonio netto sono elementi significativi, che confermano l’importanza di un’attenta attività di programmazione e monitoraggio. Ricordo che il primo bilancio consolidato da noi presentato nel 2023 chiuse con un risultato negativo di 8,8 milioni di euro. Il nostro obiettivo è continuare a garantire una gestione responsabile delle risorse pubbliche, mantenendo alta l’attenzione sull’efficienza dei servizi e sulla sostenibilità delle scelte amministrative”.

Il documento comprende, oltre al Comune di Siena, sette organismi tra enti strumentali e società controllate e partecipate, fra cui la Biblioteca Comunale degli Intronati, l’Asp Città di Siena, Sigerico spa, Siena Casa spa, TraIn spa e i consorzi Società della Salute Senese e Terrecablate. Il bilancio consolidato costituisce uno strumento fondamentale per valutare complessivamente l’andamento economico e patrimoniale del gruppo pubblico locale e rafforzare le attività di controllo e programmazione dell’amministrazione.

Il Consiglio comunale osserva un minuto di raccoglimento in ricordo di Alessandro Trapassi

Il Consiglio comunale di Siena, in apertura della seduta di oggi, giovedì 29 ottobre, e su indicazione del Presidente Davide Ciacci, ha osservato un minuto di raccogòlimento per commemorare la scomparsa di Alessandro Trapassi, deceduto il 26 ottobre 2026: eletto in Consiglio comunale nel 2001, Trapassi ha presieduto le commissioni Scuola e cultura, Affari generali e bilancio, ricoprendo anche il ruolo di capogruppo della lista La Margherita. Nel maggio 2011 è stato nominato assessore allo sport, al patrimonio e al decentramento nella Giunta guidata dal Sindaco Franco Ceccuzzi. Nel 2013 è stato eletto in Consiglio comunale con la lista Siena Cambia a sostegno del Sindaco Bruno Valentini.

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