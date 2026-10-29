Close Menu
ULTIME NOTIZIE
giovedì, 29 Ottobre 2026
MENU
ECONOMIA e FINANZA

Mps, l’assemblea degli azionisti ha bocciato il progetto di fusione con Mediobanca

I favorevoli si sono fermati al 32,91% del capitale presente: a spostare gli equilibri gli investitori istituzionali. Fischi da parte dei piccoli azionisti
1 Min Read
Logo Banca Monte dei Paschi di Siena

L’assemblea degli azionisti di Banca Mps ha bocciato a larga maggioranza la fusione per incorporazione di Mediobanca. Il voto ha registrato una percentuale di favorevoli pari al 32,91% del capitale presente e di contrari pari al 63,65% del capitale presente in assemblea.
Il voto negativo dell’assemblea è stato accolto dai fischi dei piccoli azionisti presenti, molto caldi in occasione dell’intervento dell’ad Lovaglio.

Il voto sulla fusione di Mediobanca era l’unico punto all’ordine del giorno sul quale Delfin non aveva assunto l’impegno di votare contro. Sul voto hanno pesato gli investitori istituzionali.



RACCOMANDATI PER TE