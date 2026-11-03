San Giovanni d’Asso, 40ª Mostra Mercato del Tartufo Bianco

San Giovanni d’Asso si prepara a celebrare uno dei prodotti più preziosi e identitari delle Crete Senesi. Sabato 7 e domenica 8 novembre, e ancora sabato 14 e domenica 15 novembre, il borgo ospiterà la XL Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi, un appuntamento che unisce eccellenze enogastronomiche, tradizione, cultura e promozione territoriale.

Quattro giornate per scoprire il “diamante delle Crete”, attraverso un calendario di iniziative che accompagneranno visitatori e appassionati alla scoperta del tartufo bianco, delle produzioni locali e delle bellezze storiche e culturali di San Giovanni d’Asso. La mostra è organizzata dalla Proloco di San Giovanni d’Asso, insieme al Comune di Montalcino e al Municipio di San Giovanni d’Asso, con la collaborazione dell’Associazione Tartufai delle Crete Senesi, la Città del Tartufo, con il coinvolgimento di Vetrina Toscana (il progetto della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico e con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana). Il programma prevede dimostrazioni di cerca del tartufo in tartufaia, live cooking, degustazioni guidate, mostre artistiche, spettacoli itineranti, trekking, appuntamenti dedicati alla conoscenza dei funghi spontanei e importanti momenti di celebrazione delle eccellenze gastronomiche senesi. Non mancheranno gli stand gastronomici della Pro Loco e il ristorante Re Tartufo, allestito al Castello.

IL PROGRAMMA. Sabato 7 Novembre alle ore 10 apertura della XL Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi, alle ore 11, presso la Sala del Camino del Castello, brindisi di apertura e inaugurazione della nuova scuola dell’Istituto Agrario Bettino Ricasoli. Alla stessa ora apriranno: la mostra di pittura “Dentro la Luce”, di Stefania Corigliano e Renzo Regoli, nella Sala del Camino; la mostra di scultura “Dalla selva oscura alla diritta via”, di Romano Dini, nella Sala Biblioteca; la mostra di paramenti sacri “Medioevo Contemporaneo”, presso la chiesa di San Pietro in Villore.

Alle ore 11.40 “Alla ricerca del Diamante delle Crete”, dimostrazione della cerca del tartufo in tartufaia. Alle ore 12 apertura dello stand gastronomico della Pro Loco di San Giovanni d’Asso e del ristorante Re Tartufo al Castello. In Piazza Gramsci appuntamento con il live cooking dedicato a “Uovo e Tartufo Bianco delle Crete Senesi”. Alle ore 19.30 riapertura dello stand gastronomico della Pro Loco e alle ore 20, al Castello, Gran Cena al Tartufo Bianco “L’Oro della Terra”, in collaborazione con il Ristorante Castiglion del Bosco, due stelle Michelin.

Domenica 8 Novembre alle ore 10 apertura della Mostra Mercato e visita guidata alle chiese di San Giovanni. Alle ore 11 dimostrazione della cerca del tartufo in tartufaia, con “Alla ricerca del Diamante delle Crete” e alle ore 11.25 arrivo del treno a vapore. Alle ore 12 apertura dello stand gastronomico della Pro Loco e del ristorante Re Tartufo al Castello. In Piazza Gramsci torna il live cooking “Uovo e Tartufo Bianco delle Crete Senesi”.

Alle ore 14.30 spettacolo itinerante lungo il borgo e alle ore 17 degustazione di salsa al tartufo e Pecorino del Distretto Rurale di Montalcino, in abbinamento alle bollicine Banfi. Alle ore 18, al Castello, appuntamento con il “Premio Sapori Senesi – XXX edizione”, concorso per il miglior pecorino senese, con degustazione guidata e proclamazione dei vincitori. L’iniziativa si svolge con il contributo del Consorzio Agrario Provinciale di Siena. Alle ore 20 cena in Castello, in collaborazione con il Consorzio Agrario di Siena, e festeggiamenti per il miglior pecorino 2026. Evento su invito.

Sabato 14 Novembre alle ore 9.30 trekking del tartufo, un anello fra storia e natura e alle ore 10 apertura della Mostra Mercato. Alle ore 11 apertura delle mostre: “Dentro la Luce”, di Stefania Corigliano e Renzo Regoli, presso la Sala del Camino; “Dalla selva oscura alla diritta via”, di Romano Dini, presso la Sala Biblioteca; “Medioevo Contemporaneo”, mostra di paramenti sacri, presso San Pietro in Villore. Sempre alle ore 11 presentazione dei nuovi marchi dell’Associazione Tartufai Senesi e alle ore 11.40 dimostrazione della cerca del tartufo in tartufaia, con “Alla ricerca del Diamante delle Crete”.

Alle ore 12 apertura dello stand gastronomico della Pro Loco, del ristorante Re Tartufo al Castello e live cooking “Uovo e Tartufo Bianco delle Crete Senesi” in Piazza Gramsci. Alle ore 14.30, al Castello – Sala del Camino, lezione di micologia finalizzata alla conoscenza dei funghi spontanei. Alle ore 16 degustazione guidata di tartina al Tartufo Bianco delle Crete Senesi e bollicina Banfi, seguita da gin e cioccolata, presso la Sala del Camino del Castello. Alle ore 20 Gran Cena al Tartufo Bianco “Stelle, Profumi e Grandi Vini”, in collaborazione con Castello Banfi, una stella Michelin, al Castello.

Domenica 15 Novembre alle ore 10 apertura della Mostra Mercato. Alle ore 11 dimostrazione della cerca del tartufo in tartufaia, con “Alla ricerca del Diamante delle Crete”, alle ore 11.25 arrivo del treno a vapore e alle ore 12 apertura dello stand gastronomico della Pro Loco e del ristorante Re Tartufo al Castello. In Piazza Gramsci live cooking “Uovo e Tartufo Bianco delle Crete Senesi”.

Alle ore 14.30 spettacolo itinerante lungo il borgo, alle ore 16, presso la chiesa di San Giovanni Battista, “Ma il bene resiste”, spettacolo di poesia e musica con Massimiliano Bardotti, vincitore del Premio Montale. A seguire Santa Messa e alle ore 18, al Castello – Sala del Camino, consegna del Premio Internazionale “Un Tartufo per la Pace” e alle ore 20 cena in Castello, su invito.

La XL Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi si conferma un’occasione per vivere San Giovanni d’Asso attraverso i suoi sapori, le sue tradizioni e il suo patrimonio culturale, valorizzando una delle eccellenze più rappresentative del territorio di Montalcino e delle Crete Senesi.