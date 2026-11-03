Castelnuovo Berardenga, Incontriamoci: la giunta incontra i cittadini sul bilancio 2027

Un confronto con i cittadini per accompagnare la preparazione del bilancio di previsione 2027. La giunta comunale di Castelnuovo Berardenga promuove Incontriamoci, un ciclo di sei incontri pubblici che, dal 10 novembre al 1° dicembre, farà tappa nelle frazioni e nel capoluogo.

L’obiettivo è raccogliere proposte e segnalazioni, ascoltare le esigenze delle diverse comunità e discutere le priorità del territorio in vista della redazione del documento che programmerà le risorse e gli interventi del Comune per il prossimo anno.

“Il bilancio riguarda la vita quotidiana delle persone: i servizi, la manutenzione degli spazi pubblici, gli investimenti e le opportunità per il territorio – dichiara il sindaco di Castelnuovo Fabrizio Nepi –. Per questo vogliamo prepararne la definizione attraverso un confronto diretto con i cittadini, andando nelle frazioni e dedicando tempo all’ascolto. Ogni comunità ha esigenze specifiche che meritano attenzione. Questi incontri saranno un’occasione per raccogliere contributi, condividere le priorità e spiegare le possibilità e i vincoli con cui l’amministrazione deve confrontarsi. Invitiamo tutti a partecipare”.

Il calendario. Il primo appuntamento è martedì 10 novembre a Vagliagli, nella sede della Polisportiva. Giovedì 12 novembre l’incontro dedicato a Pianella e Ponte a Bozzone si terrà agli impianti sportivi di Pianella.

Martedì 17 novembre sarà la volta di San Gusmè e Villa a Sesta, con ritrovo nella sede della Società Filarmonica di San Gusmè. Martedì 24 novembre la giunta incontrerà i cittadini di Quercegrossa agli impianti sportivi.

Giovedì 26 novembre l’appuntamento per Monteaperti e Casetta si svolgerà al centro civico di Monteaperti. Il ciclo si concluderà martedì 1° dicembre nel capoluogo, nella sede della Società Filarmonica di Castelnuovo Berardenga.

Tutti gli incontri inizieranno alle ore 21. La cittadinanza è invitata a partecipare.