Violenza di genere, a Poggibonsi il cartellone “La città con le donne”

Con la proiezione in anteprima nazionale per le scuole del film dedicato a Giulia Cecchettin, appuntamento del festival della Pedagogia Lef, ha preso il via il cartellone di eventi dedicati al 25 novembre, giornata internazionale contro l’eliminazione della violenza di genere. Il programma “La città con le donne”, promosso dal Comune in collaborazione con una miriade di associazioni locali, proseguirà per tutto il mese di novembre.

“Un lavoro corale con tante voci e competenze, che ringrazio, utili ad affrontare il tema usando linguaggi diversi – dice la sindaca Susanna Cenni – Il nostro territorio ha avviato nel tempo un percorso importante, che tanta strada ancora ha da fare. Servono iniziative, educazione all’affettività, alle differenze, al rispetto, capacità di riconoscere la violenza in casa e fuori, per essere una comunità sempre più consapevole e preparata ad affrontare questa piaga che è sempre, purtroppo, di grande attualità”. “Il nostro impegno prosegue con sinergie e progetti – dice l’assessora alle pari opportunità Lisa Valiani – per sensibilizzare e rafforzare la capacità del territorio di prevenire promuovendo cultura, educazione, conoscenza sia dei segnali sia degli strumenti a disposizione. Grazie alle scuole, a tutta la rete associativa, al Forum della nostra città e alle tante sensibilità coinvolte e che davvero fanno della nostra città una Città con le Donne”.

Dopo la proiezione del film “Se domani non torno” il prossimo appuntamento è in programma per domenica 15 novembre con “Mia per le donne”, camminata in centro e presentazione del libro sportello Vanessa, a cura della Pubblica Assistenza.

Martedì 17 novembre alle 21 al teatro Politeama (sala minore) si svolgerà “Il limite ignoto”, spettacolo di teatro forum dell’Associazione PartecipArte (ingresso libero). Appuntamento a cura del Centro Pari Opportunità Valdelsa e dell’associazione Atelier Vantaggio Donna.

Giovedì 19 alle 14,30 all’Accabì (sala conferenze) incontro con gli aderenti al progetto “Io non sono sola”.

Tre gli appuntamenti per mercoledì 25 novembre.

Alle 11,30 al terzo piano dell’Accabì “L’amore non è possesso. Riconoscere e prevenire la violenza nelle relazioni affettive dall’adolescenza all’età adulta”. Incontro di alcune classi dell’IIS Roncalli con Cecilia Iannaco, psicologa, psicoterapeuta, autrice del libro “L’amore non è possesso” e con Valeria Renga, educatrice sessuo-affettiva e antropologa, operatrice del Centro Antiviolenza Donne Insieme Valdelsa.

Alle 17 (sempre all’Accabì) talk con Caterina Suchan, presidente del CAV e Cecilia Iannaco, moderato da Barbara Amoroso Donati, responsabile comunicazione del CAV. Le due iniziative sono promosse da Cav Donne Insieme Valdelsa, Sezione Soci Coop Poggibonsi, Centro Insieme Poggibonsi, SPI CGIL Poggibonsi, Forum Donne Poggibonsi, Auser, Fnp CISL Pensionati.

Nel pomeriggio “Posto occupato. Poggibonsi non dimentica: una sedia vuota per rompere il silenzio” nella vetrine dei negozi del centro e flash mob conclusivo in Piazza Cavour. Iniziativa a cura dell’associazione Viamaestra CCN.

Infine, venerdì 27 novembre alle 17,30 al terzo piano dell’Accabì tavola rotonda “Dentro lo schermo. Relazioni, rispetto e responsabilità on line” a cura del forum “La città amica delle donne”, del Forum Giovani e dell’associazione Mixed Media.