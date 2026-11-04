Cybersicurezza e cibo, Coldiretti Siena: la filiera corta tutela i cittadini

“Abbiamo visto come bastano pochi attacchi informatici per mettere a rischio la conservazione e la distribuzione degli alimenti“. Lo afferma il Segretario Generale di Coldiretti Vincenzo Gesmundo alla luce degli attacchi hacker che negli ultimi giorni hanno colpito la filiera alimentare in Italia, dimostrando che la sicurezza del cibo è una questione di difesa nazionale e mettendo in luce i rischi di un sistema di approvvigionamento sempre più concentrato in poche grandi piattaforme logistiche e distributive.”Per anni – ha aggiunto Gesmundo – abbiamo inseguito il mito dell’efficienza, riducendo le scorte al minimo e concentrando la distribuzione in pochi grandi centri, dimenticando che il cibo non è una merce qualsiasi. Non possiamo permettere che la tavola degli italiani dipenda dalla vulnerabilità di pochi nodi informatici e logistici”.

In questo scenario, la filiera corta e i mercati contadini di Campagna Amica rappresentano presidi strategici di sicurezza alimentare, una rete diffusa che collega direttamente produttori e consumatori, garantisce l’accesso al cibo fresco e locale e riduce la dipendenza dai grandi centri di distribuzione.

È proprio su questa rete che punta Coldiretti Siena, affiancando alla valorizzazione delle produzioni agricole del territorio un impegno sulla qualità dell’alimentazione e sulla cultura della prevenzione. Un percorso che trova espressione in Campagna Amica per la Salute, l’iniziativa promossa da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia che ha dato vita al primo patto nazionale tra medici e agricoltori per la salute dei cittadini, promuovendo i mercati contadini negli ospedali e che a Siena si è tradotto nella giornata di mercato organizzata lo scorso 10 Luglio all’ospedale Santa Maria alle Scotte, che ha portato gli agricoltori e i prodotti del territorio in un luogo dedicato alla cura. Un’occasione preziosa per avvicinare cittadini, pazienti e operatori sanitari al cibo fresco e di stagione e richiamare l’attenzione sul ruolo di un’alimentazione sana e consapevole nella prevenzione delle malattie.

Lo stesso impegno ha accompagnato la presenza di Coldiretti Siena alla PittaRosso Pink Parade di Monteroni d’Arbia, domenica 25 ottobre, a sostegno della Fondazione Umberto Veronesi e della ricerca sui tumori femminili. Con il mercato di Campagna Amica, gli agricoltori hanno portato alla manifestazione un messaggio preciso: l’attenzione alla salute passa anche dalle scelte quotidiane a tavola, dalla valorizzazione dei prodotti freschi e di stagione al contrasto al consumo di cibi ultraprocessati.

Due esperienze che esprimono il valore della filiera corta anche sul piano della salute e della prevenzione, rafforzando il rapporto tra agricoltori e cittadini.