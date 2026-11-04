Piao Siena 2027-29: al via la consultazione su rischi corruttivi e trasparenza

Allo scopo di favorire il più ampio coinvolgimento dei cittadini e di tutti i soggetti portatori di interessi collettivi, il Comune di Siena ha aperto una procedura di consultazione pubblica per recepire proposte di modifica o integrazione alla sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) 2026-2028, in vista dell’aggiornamento della stessa sezione per il triennio 2027-2029.

Le osservazioni dovranno pervenire entro domenica 20 dicembre 2026, utilizzando l’apposito modulo disponibile, unitamente all’avviso, sul sito istituzionale del Comune di Siena, al link https://www.comune.siena.it/novita/consultazione-pubblica-laggiornamento-della-sezione-rischi-corruttivi-e-trasparenza-del-piao. Le proposte potranno essere inviate all’indirizzo pec [email protected] oppure all’indirizzo email [email protected].