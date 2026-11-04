Visite guidate gratuite a Palazzo Chigi alla Postierla

Giovedì 5 novembre 2026 alle ore 17:00 si terrà una visita guidata gratuita alla scoperta di Palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla, inserita nel ciclo di appuntamenti promossi dai Musei Nazionali di Siena.

Il percorso accompagnerà i visitatori attraverso la storia della storica dimora senese, con un focus dedicato alla nuova acquisizione

del museo: l’Allegoria delle quattro stagioni, capolavoro seicentesco di impronta caravaggesca del maestro Rutilio Manetti. A condurre l’incontro saranno gli studenti di Storia dell’Arte dell’Università degli Studi di Siena, attualmente impegnati nel

progetto di tirocinio presso i Musei Nazionali di Siena

La partecipazione alla visita guidata è completamente gratuita e inclusa nel regolare biglietto d’ingresso al palazzo. Per aderire

all’iniziativa è obbligatoria la prenotazione scrivendo all’indirizzo e-mail

[email protected].