Passerella di legno del Bernino: si procede con smontaggio e rimozione

Saranno eseguite venerdì 13 novembre le operazioni di rimozione della passerella pedonale di legno del Bernino. I lavori inizieranno con la fase di preparazione che renderà necessarie modifiche alla viabilità, in particolare per accedere all’area degli impianti sportivi, e proseguiranno con la rimozione vera e propria, che inizierà alle 20. Per la rimozione sarà necessario chiudere completamente il ponte stradale vicino.

“La passerella di legno, come noto, è stata chiusa per motivi di sicurezza perchè presentava criticità in più punti delle travi e in alcuni traversi – dice il vicesindaco Fabio Carrozzino – Successivamente, nel valutare possibili interventi e soluzioni abbiamo dovuto tener conto del mutato contesto normativo e quindi abbiamo allargato la riflessione sul vicino ponte carrabile per progettare un riassetto viario complessivo”. Ci sono ancora passaggi da fare, anche di analisi e verifica, per giungere alla redazione di un documento di fattibilità con le diverse alternative progettuali. “In base a ciò che emergerà – dice Carrozzino – valuteremo la soluzione più idonea e anche l’ipotesi di realizzare una passerella pedonale più vicino alla scuola”.

L’attuale passerella pedonale in legno intanto sarà smontata e rimossa con specifiche risorse, 60.000 euro, stanziate in Bilancio.

L’intervento e tutte le modifiche alla viabilità

Venerdì 13 novembre saranno effettuati i lavori per lo smontaggio e successiva rimozione della passerella. I lavori si svolgeranno in due fasi.

A partire dalle 8 inizierà la fase di smontaggio dell’impalcato con tutte le operazioni propedeutiche. Per consentire i lavori sarà adottato il senso unico alternato sul ponte stradale vicino, con viabilità gestita sul posto dall’impresa. Sarà inoltre chiuso al transito viale dello Sport e il tratto adiacente di pista ciclo pedonale. Gli impianti sportivi saranno raggiungibili a piedi attraverso la zona interna dell’area UPP.

La seconda fase riguarderà il sollevamento e la rimozione della struttura e per consentire le operazioni sarà chiuso al transito il ponte stradale. La chiusura del ponte sarà adottata a partire dalle 20 e fino al termine dei lavori che si concluderanno, salvo imprevisti, entro le 1 di notte. Per alcune ore non sarà quindi possibile transitare dal ponte carrabile del Bernino.