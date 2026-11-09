Basket, Mens Sana vince in volata su San Severo

Sendero Mens Sana Basketball – San Severo 88-83

Mens Sana: Merosa, Pillepich, Pannini 5, Calviani 3, Cecchi 16, Yarbanga 15, Caversazio 4, Cesaretti, Battistini 15, Yarvi 26, Jokic, Zedda 4. All. Vecchi.

San Severo: Lucas 3, Morelli 15, Pezzani 6, Romndia 3, Sarmineto 3, Gattel 9, Tosdisco 2, Ndour 7, Bandini 5, Di Rico, Bugatti 30. All. Bernardi.

Una Sendero di carattere, capace di soffrire nei momenti difficili e di trovare le giocate decisive quando la partita sembrava complicarsi. I biancoverdi superano San Severo per 88-83 al termine di una gara combattuta fino agli ultimi secondi, conquistando una vittoria molto importante davanti ad un PalaEstra anche stasera molto caldo.

L’avvio è vivace, con Okko subito protagonista e capace di colpire dalla lunga distanza con tre triple. La Mens Sana prova a prendere ritmo, con Pannini che trova anche un canestro in contropiede. La partita, però, resta contratta ed equilibrata: San Severo si affida soprattutto a Bugatti, che tiene i suoi a contatto. Il primo quarto si chiude sul 28-25 per i biancoverdi.

Nel secondo periodo la musica non cambia. Si procede colpo su colpo, ma la Mens Sana riesce progressivamente a costruire un piccolo margine grazie alla concretezza offensiva. Cecchi colpisce da sotto, realizza tre tiri liberi e trova anche una bella tripla, dedicata alla curva. Importanti anche i due canestri ravvicinati di Battistini, mentre la difesa biancoverde alza il livello dell’intensità. All’intervallo lungo il tabellone dice 50-42.

Al rientro dagli spogliatoi arriva il momento più complicato per la squadra di coach Vecchi. La Mens Sana perde troppi palloni, ben undici nel corso del terzo quarto, permettendo a San Severo di rientrare in partita fino al -4. Gli ospiti trovano punti soprattutto con Bandini e con l’esperto Bugatti, bravo a sfruttare ogni occasione per riaprire la gara.

Nel momento di maggiore difficoltà, però, i biancoverdi reagiscono. La tripla di Jarvi restituisce fiducia, mentre i tanti viaggi in lunetta consentono alla Mens Sana di ricostruire il vantaggio. Al termine del terzo periodo il margine torna in doppia cifra: 70-58.

L’ultimo quarto è una battaglia. La Mens Sana prova subito ad allungare con Pannini e Caversazio in campo. Prezioso il lavoro di Barou, determinante su tanti palloni sia in attacco che in difesa, mentre Cecchi continua a fare la differenza con le sue penetrazioni.

San Severo, però, non molla. Morelli si accende e trova canestri importanti, riportando gli ospiti a contatto. I biancoverdi sembrano poter controllare la gara, ma a 2’30” dalla sirena il vantaggio si è ridotto a soli sei punti.

La tensione sale e San Severo arriva addirittura a -2 a trenta secondi dalla fine. È il momento in cui servono freddezza e personalità. Ceversazio è rapido e ruba il pallone che regala la vittoria ai biancoverdi.

Finisce 88-83. Una vittoria sofferta, sudata, ma proprio per questo ancora più significativa. La Mens Sana dimostra di avere carattere e adesso deve recuperare tutte le energie in vista della trasferta di mercoledì a Pesaro.