Sinalunga, un calendario per promuovere il territorio

Il Comune di Sinalunga dà il benvenuto ai turisti nel periodo natalizio con un regalo speciale: un calendario promozionale del territorio, pensato per trasformare la bellezza dei suoi borghi, paesaggi e tradizioni in un ricordo da portare a casa.

L’iniziativa nasce con il duplice obiettivo di accogliere i visitatori durante le festività e di promuovere le eccellenze di Sinalunga ben oltre il periodo natalizio, accompagnando i turisti mese dopo mese. Il calendario raccoglie i migliori scatti realizzati dai fotografi partecipanti al concorso fotografico “Obiettivo Sinalunga”, offrendo un viaggio visivo autentico ed emozionante attraverso le frazioni, la storia, le tradizioni, le architetture e i panorami.

La distribuzione avverrà attraverso una stretta sinergia con il tessuto ricettivo locale. I gestori di hotel, B&B e agriturismi del territorio potranno ritirare gratuitamente le copie del calendario presso l’Ufficio Turistico di Sinalunga (Piazza della Stazione 31, aperto dal giovedì al lunedì), per poi farle trovare ai propri ospiti come speciale “Welcome Gift” in camera al momento del check-in.

“Abbiamo scelto di realizzare questa iniziativa perché crediamo che promuovere Sinalunga significhi investire nella sua identità, nella sua capacità di accogliere e nel valore del suo patrimonio culturale e paesaggistico. Il calendario è un modo per raccontare il nostro territorio, rafforzarne l’attrattività e ringraziare quanti scelgono di trascorrere qui le proprie vacanze, contribuendo alla vitalità delle nostre comunità. Allo stesso tempo, abbiamo voluto coinvolgere e valorizzare i fotografi, dando spazio alla loro sensibilità e alla loro capacità di interpretare e raccontare Sinalunga attraverso immagini originali. È un progetto che unisce promozione turistica, partecipazione e valorizzazione delle risorse locali, con l’obiettivo di far conoscere il nostro territorio non solo durante le festività, ma durante tutto l’anno”. – dichiara il sindaco Edo Zacchei.