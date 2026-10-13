Nuovo dispositivo per la riabilitazione del pavimento pelvico a Nottola

L’associazione APS ASD Atletica Sinalunga: dai una mano in corsa ha donato al servizio di riabilitazione funzionale dell’ospedale di Nottola un bio-feedback EMG per i trattamenti riabilitativi del pavimento pelvico.
L’apparecchiatura rientra tra gli strumenti utili ai fisioterapisti per la cura dell’incontineza urinaria e fecale, per il prolasso degli organi pelvici e per il trattamento del dolore pelvico persistente.
«Il nuovo dispositivo permetterà di offrire percorsi terapeutici più personalizzati, garantendo ai pazienti risposte terapeutiche all’avanguardia direttamente sul territorio, – sottolinea la direttrice del Dipartimento delle Professioni tecnico-sanitarie, della Riabilitazione e della Prevenzione dell’ Asl Toscana sud est Daniela Cardelli, – andando a rafforzare un percorso efficace pienamente strutturato e operativo in Valdichiana senese».
«Questa donazione rappresenta un valore aggiunto inestimabile per la nostra attività lavorativa quotidiana, – aggiunge la direttrice UOP Riabilitazione funzionale Valdichiana senese Veronica Contemori, – -poter disporre di un nuovo supporto tecnologico avanzato ci permette di rispondere con maggior efficacia e tempestività ai bisogni dei nostri pazienti».
«È una grande soddisfazione, la concretizzazione di un altro progetto del lungo percorso di Dai Una Mano in Corsa, – afferma il presidente di APS ASD Atletica Sinalunga Gianni Mencacci, – il braccio solidale della nostra Associazione, che quest’anno festeggia 20 anni».