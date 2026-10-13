Siena Awards, la fotografia internazionale conquista Sovicille e Castelnuovo

La grande fotografia internazionale del Siena Awards Photo Festival anima anche i territori di Castelnuovo Berardenga e Sovicille, dove nei giorni scorsi sono state inaugurate le mostre dedicate a due dei nomi più attesi della 12esima edizione del Siena Awards Photo Festival: l’artista digitale turco Uğur Gallenkuş, protagonista al Museo del Paesaggio di Castelnuovo Berardenga, e il fotogiornalista James Nachtwey al Centro Culturale La Tinaia di Sovicille. Nel centro storico di Sovicille, inoltre, è possibile visitare la mostra a cielo aperto “Fractures – Between Two Silences”, che trasforma porte chiuse, finestre murate e architetture del borgo in cornici per immagini di luoghi feriti dai conflitti.

Il Museo del Paesaggio di Castelnuovo Berardenga ospita Uğur Gallenkuş e la sua mostra “Parallel Universes”, presentata nell’Auditorium di Villa Chigi. Le sue opere fondono due fotografie in un’unica immagine apparentemente omogenea: da una parte guerre, migrazioni e disastri raccontati dal fotogiornalismo, dall’altra la quotidianità fatta di benessere, sicurezza e consumi dei Paesi più privilegiati. L’obiettivo è mettere uno di fronte all’altro mondi che esistono nello stesso momento storico ma appaiono lontanissimi sul piano sociale e umano con un linguaggio che costringe lo spettatore a confrontarsi con le disuguaglianze e le contraddizioni del presente. “Con l’inaugurazione di ‘Parallel Universes’ di Uğur Gallenkuş – ha detto il sindaco di Castelnuovo Berardenga, Fabrizio Nepi durante la presentazione – il Museo del Paesaggio accoglie una mostra di grande forza visiva e civile. Siamo orgogliosi di ospitare nuovamente il Siena Awards e di offrire al pubblico uno sguardo capace di interrogare il presente e le sue profonde disuguaglianze”.

Il Centro Culturale La Tinaia a Sovicille ha invece accolto ufficialmente la retrospettiva di James Nachtwey, “Witness to Our Time – Testimone del nostro tempo”, che racconta oltre quarant’anni di storia attraverso le immagini scattate da uno dei più autorevoli fotogiornalisti contemporanei. Il percorso espositivo diventa così un viaggio nei luoghi più fragili del pianeta attraverso guerre, crisi umanitarie, carestie, epidemie e disastri ambientali che hanno segnato la storia recente: dai conflitti nei Balcani al genocidio in Ruanda, dalle carestie africane alle conseguenze dell’Agente Arancio in Vietnam fino agli attentati dell’11 settembre a New York. Nelle sue immagini il rigore del bianco e nero accompagna uno sguardo che non spettacolarizza il dolore, ma restituisce dignità alle persone e trasforma il fotogiornalismo in testimonianza.

La mostra a cielo aperto “Fractures – Between Two Silences” nel centro storico di Sovicille, infine, mette in dialogo due silenzi apparentemente lontani: quello armonioso delle pietre, degli archi e delle antiche aperture del centro storico e quello che rimane nei paesaggi attraversati dalla guerra, aprendo una riflessione sul significato di casa, comunità e memoria.

“Accogliere a Sovicille maestri dell’arte e della fotografia internazionale come James Nachtwey – ha detto il sindaco di Sovicille, Giuseppe Gugliotti durante la presentazione delle due mostre – è per noi motivo di grande orgoglio e responsabilità culturale. La sua mostra al Centro Culturale La Tinaia ci offre uno sguardo potente su oltre quarant’anni di storia e di emergenze umanitarie, invitandoci a una riflessione consapevole sul presente. Parallelamente, l’esposizione a cielo aperto ‘Fractures – Between Two Silences’ valorizza il nostro territorio e rende l’arte accessibile a tutti, trasformando i nostri spazi urbani e paesaggistici. Con queste iniziative, Sovicille si conferma un centro culturale diffuso, vivo e aperto al mondo, dove la grande fotografia si fa memoria, bellezza e rielaborazione critica”.

Info e social. Le tre esposizioni saranno visitabili fino al 29 novembre 2026 nell’ambito della 12esima edizione del Siena Awards Photo Festival con i seguenti orari di apertura (per Museo del Paesaggio e Centro Culturale La Tinaia): il venerdì, dalle ore 15 alle ore 19; il sabato, la domenica e nei giorni festivi dalle ore 10 alle ore 19.

Siena Awards è promosso dall’associazione culturale Art Photo Travel con la collaborazione dei Comuni di Siena, Sovicille e Castelnuovo Berardenga, il sostegno di Mark Getty e il patrocinio di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Università̀ degli Studi di Siena, Camera di Commercio di Siena e Arezzo. Il festival vede fra i main partner Etruria Retail, Famila – Super A&O, Estra SpA e Gabetti Lab e fra i partner Iren SpA, Sienambiente, Safety&Privacy, Terrecablate e Rete IVO. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.sienawards.com e seguire il festival sui canali social: Facebook, sienawards; Instagram, @sienawards; Twitter, Siena Awards e YouTube Siena Awards.