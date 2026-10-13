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martedì, 13 Ottobre 2026
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SIENA

Siena, incidente tra bicicletta e mezzo pesante: gravissima 54enne

I sanitari del 118 dell’Asl Tse sono intervenuti a seguito di un incidente stradale avvenuto sul ponte di Malizia a Siena
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Ambulanza 118

Alle 10.52 di oggi, martedì 13 ottobre, i sanitari del 118 dell’Asl Toscana sud est sono stati attivati a seguito di un incidente stradale avvenuto tra una bicicletta ed un mezzo pesante sul ponte di Malizia a Siena.

Nel sinistro, una donna di 54 anni, dopo i soccorsi prestati nell’immediatezza, è stata trasportata in codice 3 (gravissime condizioni) al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute l’automedica di Siena e ambulanza della Pubblica Assistenza di Colle di Val d’Elsa.



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