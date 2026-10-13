Siena, incidente tra bicicletta e mezzo pesante: gravissima 54enne

Alle 10.52 di oggi, martedì 13 ottobre, i sanitari del 118 dell’Asl Toscana sud est sono stati attivati a seguito di un incidente stradale avvenuto tra una bicicletta ed un mezzo pesante sul ponte di Malizia a Siena.
Nel sinistro, una donna di 54 anni, dopo i soccorsi prestati nell’immediatezza, è stata trasportata in codice 3 (gravissime condizioni) al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena.
Sul luogo dell’incidente sono intervenute l’automedica di Siena e ambulanza della Pubblica Assistenza di Colle di Val d’Elsa.