Il Museo Civico di Siena compie un ulteriore passo avanti verso l’accessibilità internazionale. Da oggi, venerdì 27 novembre, l’applicazione ufficiale del museo per smartphone è disponibile anche in lingua spagnola, arricchendo l’esperienza di visita per le migliaia di turisti e appassionati provenienti da tutto il mondo.

Sviluppata per accompagnare il pubblico lungo il percorso espositivo delle sale monumentali e della galleria civica, l’app del museo offre già contenuti in italiano, inglese, francese, tedesco e lingua italiana dei segni. L’aggiunta dello spagnolo risponde all’esigenza di rendere l’esperienza di visita più coinvolgente e comprensibile per pubblici diversi e si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione del patrimonio culturale e di abbattimento delle barriere linguistiche.

L’applicazione “Siena Museo Civico Audioguide” è gratuita ed è scaricabile direttamente su dispositivi iOS e Android tramite App Store e Google Play. Una volta scaricata o aggiornata l’applicazione, la nuova lingua può essere selezionata direttamente dal menu delle impostazioni. Il servizio è fruibile sia all’interno delle sale di Palazzo Pubblico (sfruttando il Wi-Fi gratuito o i contenuti pre-scaricati) che al di fuori del museo.