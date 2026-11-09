Montepulciano: viabilità, sicurezza e miasmi da biomasse, la cittadinanza si muove

Sta facendo molto discutere la riunione organizzata dal Comitato Noi per Acquaviva presso il Centro Civico di questa frazione, venerdì scorso 6 novembre. I temi toccati erano diversi, alcuni di interesse comune anche di altre frazioni, tant’è che molti erano i presenti provenienti da zone limitrofe. Va detto a scanso di equivoci che la riunione non era politicizzata, a organizzare e tenere le redini del dibattito pubblico è stato il comitato organizzatore autodefinitosi “trasversale”. Nonostante tale approccio e ripetuti inviti all’Amministrazione comunale, nessun esponente della giunta era presente, nessuno dei consiglieri comunali di maggioranza, nessun esponente dei partiti e liste che sostengono il governo della città. C’erano invece le opposizioni con Gianfranco Maccarone, Marzia Lazzerini ed Eros Trabalzini di Fratelli d’Italia, molto partecipi con i rispettivi interventi, Nunzia Carbè di Futuro Poliziano. C’era Montepulciano in allerta, il gruppo di cittadini che hanno presentato in Municipio un progetto di sicurezza integrata per la deterrenza dai furti negli appartamenti, progettato duramente rifiutato dal Sindaco dopo che lo stesso aveva tessuto le lodi ai promotori.

Viabilità di Acquaviva

C’era Riccardo Pizzinelli che aveva sfidato Michele Angiolini alle primarie di coalizione di centrosinistra, perse per una riconta quando il risultato sembrava assodato. Questi si è presentato alla riunione di Acquaviva proprio in virtù di quella trasversalità di cui si parlava prima, e soprattutto si è presentato da tecnico, essendo architetto, per spiegare che qualunque progettualità di una variante che liberi Acquaviva dal traffico insistente, oggi sarebbe impossibile da realizzare in tempi inferiori ai sette otto anni e dato che Acquaviva ha problemi da risolvere immediatamente, l’unica soluzione sarebbe il senso unico. Siamo dunque al tema della viabilità, molto sentito in questa frazione. “A noi ci interessa il bene della frazione, che vengano fatte certe cose. Purtroppo però, se queste cose non vengono fatte per noi significa essere destinati all’oblio”, con questo incipit Giancarlo Torelli attivista del Comitato ha avviato la discussione. “Tutte le proposte che vengono dai cittadini non sono mai prese in considerazione” ha detto Torelli, come il senso unico ad Acquaviva. Dove l’elevata viabilità ha trasformato l’abitato in un dormitorio, avendo perso attività commerciali aggreganti come i bar ma anche di servizio come tabacchi, edicole.

Un rapporto dell’Università di Siena sui comuni toscani indica che, tra le azioni per contrastare lo spopolamento nelle aree interne, la prima classe riguarda il miglioramento dell’accessibilità. Strade, collegamenti e trasporti pubblici sono quindi considerati una leva centrale.

Per chi vive in una frazione a circa 8 km dal capoluogo, strade sicure e collegamenti efficienti decidono se restare, o trasferirsi, è sostenibile: scuola, lavoro e servizi sanitari sono spesso altrove.

Il rischio è un circolo vizioso: meno residenti significano meno servizi e meno investimenti, e questo rende la zona meno attraente.

La questione della variante ad Acquaviva è annosa. Tra i presenti Gianfranco Maccarone consigliere di Fratelli d’Italia ha riferito di studi di fattibilità e progetti risalenti al 1958 che non hanno mai visto la luce.

Sicurezza

Anche il tema della sicurezza è stato molto discusso. Marco Belloni ha esposto la dinamica della petizione, poi bocciata in Consiglio comunale, del gruppo Montepulciano in allerta. Ha spiegato come l’iniziativa della sicurezza integrata si ispirasse alla legge regionale 11 del 2020 e che non è assolutamente nelle intenzioni di nessuno far luogo a ronde. Per Belloni il Sindaco di Montepulciano ha preso in giro molti cittadini illudendoli con falsi apprezzamenti, salvo poi disprezzarne la disponibilità a vigilare nei propri ambiti urbani.

Su questo punto dei furti nelle abitazioni, le testimonianze che si sono susseguite hanno descritto un fenomeno tutt’altro che sotto controllo, soprattutto nelle frazioni, tutte di Montepulciano, dove i ladri hanno avuto gioco facile nel circolare indisturbati entrando in agriturismi, strutture ricettive, appartamenti privati a tutte le ore del giorno e della notte, con o senza gente dentro.

Cattiva qualità dell’aria da impianto a biomasse.

Ultimo punto della riunione è stato quello sul cattivo odore persistente nelle frazioni in valle soprattutto a Salcheto. I cittadini sono preoccupati, e hanno ragione perché non sanno cosa stanno respirando. Il cattivo odore è andato avanti tutta l’estate e solo ora il Comune si sarebbe deciso a valutare la qualità dell’aria. Alcune testimoni intervenuti hanno riferito di quanto sia stato insopportabile l’estate passata, con temperature torride di giorno e di notte, la gente si è sentita male. Sulle cause la comune convinzione è che il cattivo odore provenga da uno dei due impianti a biomasse, quello sotto Pozzuolo, al confine con l’Umbria. A tal riguardo c’è chi si chiede perché l’Amministrazione abbia atteso tanto prima di rispondere alle chiamate, perché non è intervenuta subito a tutela della cittadinanza. Sul tema ha preso la parola Eros Trabalzini consigliere comunale di Fratelli d’Italia: “Sapere, dopo mesi, se le emissioni siano o meno nocive. Di fronte a una questione tanto importante quanto semplice da risolvere, l’Amministrazione risponde con un imbarazzante silenzio e una comunicazione fuorviante. Incapacità o disonestà? È questo che dovrebbero chiedersi i cittadini.”

Molto puntuale anche la denuncia di Marzia Lazzerini consigliera di Fratelli d’Italia: “Prendiamo atto con profonda sconcerto dei metodi e delle tempistiche con cui è stata gestita quest’emergenza: fronte a criticità note già dal 15 luglio, la convocazione del tavolo tecnico è arrivata solo il 23 ottobre, palesando un’evidente e inaccettabile tardività nell’azione amministrativa.

A questo si somma il mancato riscontro da parte di Arpat, che si limita a sostenere di essere già intervenuta per verificare le molestie olfattive, liquidando il problema senza fornire alcun riscontro oggettivo o dato concreto alla cittadinanza.

Chiediamo con forza di capire perché non sia mai stato predisposto un piano straordinario di monitoraggio e controllo sugli impianti e per quale motivo gli organi competenti non abbiano attivato le necessarie procedure di Vas e Vinca, né coinvolto le autorità giudiziarie e di polizia ambientale come il Noe. Serve un cambio di rotta immediato, la tutela dell’ambiente e della salute pubblica non può essere subordinata a ritardi burocratici o a controlli superficiali.”

L’assenza dei giovani

L’età media dei partecipanti al dibattito pubblico alla fine è risultata molta alta. I giovani non c’erano, nessuno di Acquaviva. Questo fatto è stato aspramente criticato, anche perché Acquaviva dal 1997 è sede di un evento musicale che assorbe molte attenzioni (e finanziamenti pubblici) da parte dell’amministrazione comunale, l’evento è organizzato da giovani organizzati in un collettivo che prende il nome di Piranha.

A tal proposito riportiamo il testo integrale del post di Sei di Acquaviva se un gruppo social molto seguito nelle frazioni di Montepulciano:

“Ai giovani di Acquaviva, venerdì scorso si è tenuta un’assemblea pubblica organizzata da Noiperacquaviva per discutere problemi e situazione del paese, da quello pluridecennale della viabilità a quello dei puzzi delle biomasse, dal rumore autostradale ai furti nelle case. Assemblea partecipata e ricca di interventi, anche da abitanti delle frazioni vicine. Come alcuni hanno osservato, c’è stata un’ombra su questa partecipazione, cioè l’assenza di giovani del paese e delle loro organizzazioni, dai Piranha alla SpA . Assenza che è una costante a queste assemblee e questo stupisce perché dovrebbero essere i più interessati. Tuttavia guardando meglio c’è poco da stupirsi. Infatti altri assenti eccellenti sono stati esponenti della amministrazione e della maggioranza (seppur invitati) che la esprime. Queste associazioni ricevono, giustamente per il successo e i meriti della loro attività, attenzioni e anche finanziamenti da essa per cui iniziative poco gradite in alto loco vengono da esse trascurate. Cari giovani, pensate che queste attenzioni bastino per accettare una situazione di degrado quale sta vivendo il nostro paese e di cui l’amministrazione ne è la principale responsabile? E’ l’antica politica romana del panem et circenses che da sempre ogni potere a ogni livello usa per tener buona la plebe. Così vi siete mai chiesti se questa politica, a dir poco negligente, verso Acquaviva possa provocare danno anche ai veri interessi vostri e delle vostre famiglie ? Si spera che nessuno abbia l’idea o la necessità di vendere la casa perché si renderebbe conto della svalutazione che subiscono i nostri immobili (anche quelli distanti da via F.lli Braschi ) con grave danno per tutti, per figli e parenti. Le tasse comunali (che sono le stesse che a Montepulciano centro) però non calano. Chi volete che venga ad abitare in un paese dove mancano quasi tutti i servizi e comodità, anche quelle più elementari , dove non c’è possibilità di socializzare, dove la qualità del vivere (dal passeggiare lungo i marciapiedi a quella dell’aria che si respira) è drasticamente ridotta, anzi negata ? Un paese dove fa impressione anche il solo attraversarlo senza incontrare una persona ! Un paese Fantasma ! Riflettete. Vi basta qualche regalino per accettare tutto questo? Firmato Noiperacquaviva”

Fabrizio Camastra