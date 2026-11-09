Pieraccioni sold out al Politeama di Poggibonsi

Due notizie importanti per questa settimana al Teatro Politeama di Poggibonsi.

L’incontro con Leonardo Pieraccioni, che precederà la proiezione del suo nuovo film “Un weekend artificiale”, ha registrato il tutto esaurito. La direzione del Teatro ringrazia il pubblico per l’entusiasmo con cui ha risposto all’evento. L’appuntamento è per domenica 15 novembre, alle ore 19.30, al Politeama.

Lo spettacolo “Pink Floyd History Animal Farm” annunciato per giovedì 12 novembre, è invece stato annullato su richiesta della produzione.

È in corso il rimborso dei biglietti già acquistati.