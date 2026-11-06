“L’illusione coniugale” apre Sipario Blu: Rosita Celentano al Teatro dei Rozzi

Amore, tradimenti, gelosie e segreti di coppia si intrecciano in una commedia brillante e ricca di colpi di scena. Martedì 10 novembre, alle ore 21, il Teatro dei Rozzi ospita “L’illusione coniugale” (https://teatridisiena.it/lillusione-coniugale/), spettacolo scritto dal drammaturgo francese Éric Assous, con protagonisti Rosita Celentano, Attilio Fontana e Stefano Artissunch, che firma anche la regia. L’appuntamento segna l’apertura del cartellone Sipario Blu della stagione 2026/2027 dei Teatri di Siena, sotto la direzione artistica di Vincenzo Bocciarelli.

La trama. Al centro della vicenda ci sono Massimo e Giovanna, una coppia sposata che decide di mettere alla prova la propria relazione attraverso un gioco apparentemente innocente: confessarsi reciprocamente i tradimenti del passato. Massimo ammette di aver avuto numerose avventure extraconiugali, mentre Giovanna rivela di aver tradito il marito una sola volta. Una confessione che, anziché ristabilire la fiducia, scatena nell’uomo una gelosia incontrollabile e il desiderio ossessivo di scoprire l’identità del misterioso amante. I sospetti si concentrano su Claudio, amico di famiglia che viene invitato a casa dei due coniugi senza immaginare minimamente il ruolo che finirà per ricoprire. Da quel momento prende vita un susseguirsi di situazioni paradossali, malintesi e confronti serrati, in un crescendo di comicità che mette a nudo fragilità, contraddizioni e insicurezze dei protagonisti.

Éric Assous, scomparso nel 2020, è uno dei più apprezzati e premiati drammaturghi contemporanei del teatro francese. Con dialoghi incalzanti e una scrittura ironica e pungente, “L’illusione coniugale”, dietro la leggerezza delle situazioni, cela una riflessione sulla natura dei rapporti sentimentali, sul confine tra sincerità e menzogna e su quanto la verità possa mettere in discussione gli equilibri di una relazione. Una storia nella quale il pubblico può riconoscere debolezze e comportamenti universali, tra sorrisi, sorprese e interrogativi sulle tante sfaccettature dell’amore.

Info e biglietti. Per tutte le informazioni sugli spettacoli, i biglietti e la stagione teatrale è possibile consultare il sito dei Teatri di Siena (www.teatridisiena.it). Si ricorda che, per tutti gli spettacoli della stagione, i biglietti hanno un costo di 10 euro per gli studenti di ogni ordine e grado.