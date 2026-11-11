Vitiligine Week, il 26 novembre consulenze gratuite all’Aou Senese

Confrontarsi con medici specialisti per comprendere meglio la malattia, discutere la propria condizione e aggiornarsi sulle possibilità terapeutiche. Questo l’obiettivo di Vitiligine Week, campagna di sensibilizzazione organizzata da SIDeMaST (Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e di Malattie Sessualmente Trasmesse) in numerosi ospedali in tutta Italia, tra cui l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.

All’ospedale di Siena, la Dermatologia organizza una giornata dedicata a consulenze gratuite per i pazienti affetti da tale patologia o che hanno manifestato i primi sintomi: appuntamento fissato per mercoledì 26 novembre, dalle ore 14.30 alle 17, nell’ambulatorio n. 40, situato nel lotto 3, piano -1. Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero verde gratuito 800 226466 (già attivo, dal lunedì al sabato, esclusi i giorni festivi, dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18) oppure visitare il sito web ufficiale all’indirizzo www.sidemast.org/vitiligineweek.

Anche quest’anno le consulenze sono aperte agli adolescenti (12-17 anni), che dovranno essere accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci. La campagna di SIDeMaST è realizzata con il patrocinio di APIAFCO (Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza) e AIV (Associazione Italiana Vitiligine), con il supporto organizzativo di Sintesi Education e il contributo non condizionante di Incyte. La vitiligine è una malattia cronica autoimmune, spesso associata ad altri disturbi, che si manifesta con la presenza di macchie bianche sulla pelle di dimensioni variabili che possono aumentare e confluire nel tempo. In Toscana si stimano circa oltre 20mila persone che convivono con questa condizione, di cui il 16% sotto i 20 anni.