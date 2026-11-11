Gaiole in Chianti, in vigore i nuovi strumenti urbanistici

Dal 30 ottobre è pienamente efficace la nuova strumentazione urbanistica del Comune di Gaiole in Chianti, con l’entrata in vigore del Piano Strutturale e del Piano Operativo.

Si conclude così un percorso importante per l’amministrazione comunale e per il territorio, che si dota di strumenti aggiornati per governare le trasformazioni urbanistiche, programmare gli interventi e accompagnare le prospettive di sviluppo dei prossimi anni.

Il Piano Strutturale definisce la visione strategica per il futuro di Gaiole in Chianti, individuando le linee guida per la crescita, la valorizzazione e la tutela del territorio. Il Piano Operativo traduce questa visione in previsioni e possibilità concrete di intervento, indicando ciò che potrà essere realizzato nei prossimi anni, sia per quanto riguarda le opere pubbliche sia per le iniziative dei privati.

“Con la piena efficacia dei due strumenti urbanistici – commenta il sindaco Michele Pescini – si apre una nuova fase per Gaiole in Chianti. Si tratta di un risultato importante, atteso da tempo, che mette finalmente a disposizione del Comune, dei professionisti e dei cittadini una pianificazione aggiornata, capace di rispondere alle esigenze del territorio. Il Piano Operativo consentirà di dare nuova linfa all’edilizia e di sbloccare interventi attesi da anni, a partire dall’acquisizione al patrimonio pubblico di aree di interesse collettivo, come il campo sportivo della frazione di Lecchi, e dalla realizzazione di nuovi parcheggi nelle frazioni”.

“Allo stesso tempo –prosegue il sindaco – si aprono nuove opportunità con le previsioni che in alcune aree consentiranno ampliamenti degli edifici esistenti e la realizzazione di nuovi volumi, favorendo il recupero e lo sviluppo del patrimonio edilizio nel rispetto delle caratteristiche del nostro territorio. Abbiamo dedicato particolare attenzione anche al tema della casa, prevedendo nuovi volumi destinati all’edilizia residenziale pubblica e promuovendo lo strumento del canone concordato. Vogliamo che questi strumenti siano un’occasione concreta per rendere Gaiole un territorio capace di rispondere alle necessità della propria comunità”.