Poggibonsi investe nello sport: 1,15 milioni per il tennis di Staggia e lo stadio Lotti

Poggibonsi continua ad investire sullo sport. Saranno messi in gara entro l’anno il primo stralcio di lavori al tennis di Staggia e i nuovi spogliatoi allo stadio Lotti, per un investimento complessivo di 1.150.000 euro.

“Ci siamo impegnati ad aprire una stagione di investimenti concreti e ammodernamenti degli impianti sportivi e questo impegno prosegue per restituire alla città impianti più funzionali e adeguati alle nuove esigenze sia normative che sociali e collettive – dice l’assessore allo sport di Poggibonsi Filippo Giomini – Ci sono opere che stanno andando a completamento come la manutenzione al palazzetto del Bernino e allo stadio di Staggia. Altre che sono prossime alla gara e al successivo cantiere. Altre ancora che stiamo progettando con le società”. Per quanto riguarda il progetto allo stadio Lotti l’intervento prevede la realizzazione di un nuovo spogliatoio in prossimità del campo sussidiario. ll progetto per lo sport a Poggibonsi ha lo scopo di incrementare la dotazione di spogliatoi attualmente presenti, necessario visto il costante sviluppo della pratica sportiva che vede in crescita il vivaio giovanile, e le sopravvenute esigenze legate alla recente introduzione del settore femminile. I lavori in questione sono realizzati con un cofinanziamento della Regione Toscana di 550.000 euro. A completare la copertura dell’opera l’amministrazione ha stanziato specifiche risorse dal bilancio comunale.Per quanto riguarda l’intervento di restyling del tennis di Staggia, si tratta di un investimento di 200.000 euro finanziato con risorse comunali e necessario per l’adeguamento dei campi di gioco alle norme federali. Si tratta di un primo stralcio di lavori che fa parte del progetto di riqualificazione più complesso che sarà nuovamente presentato a bandi specifici per l’accesso alle risorse necessarie.”Due investimenti importanti e un ulteriore passo avanti del programma avviato con questo mandato – dice Giomini – Lo sport è un elemento centrale di coesione sociale, salute e sviluppo del territorio e nostro obiettivo è quello di lavorare per restituire alla città spazi moderni, adeguati e funzionali”.