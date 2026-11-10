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martedì, 10 Novembre 2026
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Funghi, i nuovi orari di apertura degli sportelli micologici su Arezzo, Siena e Grosseto

Accesso libero o su appuntamento telefonico: la consulenza degli esperti della Asl Toscana sud est è gratuita ed è fondamentale per il consumo e la conservazione in sicurezza
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Funghi

Cambiano gli orari degli sportelli degli Ispettorati micologici della Asl Toscana sud est, il servizio a cui i cittadini possono rivolgersi per far controllare i funghi raccolti prima di consumarli.

In ogni provincia il controllo avviene in due modi. Nelle sedi principali si accede liberamente, senza prenotazione, nei giorni e negli orari indicati. Nelle altre sedi si riceve solo su appuntamento: basta chiamare il numero dedicato, l’operatore trasmetterà il recapito al micologo, che ricontatterà l’utente per fissare l’appuntamento.

Provincia di Siena

Ad accesso libero:

  • Siena, sede del Dipartimento di Prevenzione in Strada del Ruffolo: lunedì e venerdì dalle 11 alle 13.

Su appuntamento al numero 0577 536650, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30:

  • Torrita di Siena, sede distaccata del Dipartimento di Prevenzione, via Maestri 1;
  • Colle di Val d’Elsa, sede distaccata del Dipartimento di Prevenzione, via XXV Aprile 1;
  • Abbadia San Salvatore, sede del Dipartimento di Prevenzione, via Serdini 1.

Provincia di Arezzo

Ad accesso libero:

  • Arezzo, Dipartimento di Prevenzione a Campo di Marte: lunedì e giovedì dalle 12 alle 13.15;
  • Montevarchi, Ospedale della Gruccia: lunedì dalle 12.30 alle 13.30 e mercoledì dalle 14.30 alle 16.

Su appuntamento telefonico:

  • Sansepolcro, Distretto socio-sanitario, via Santi di Tito 24: numero 0575 757970, il mercoledì dalle 9.30 alle 12;
  • Poppi, Distretto socio-sanitario, via Cesare Battisti: numero 0575 568446, il venerdì dalle 8.30 alle 10.30;
  • Camucia, Distretto socio-sanitario, via Capitini: numero 0575 639979, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.

Provincia di Grosseto

Ad accesso libero:

  • Grosseto, Centro direzionale Villa Pizzetti, viale Cimabue 109: lunedì dalle 11 alle 13.

Su appuntamento al numero 0564 485920, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12:

  • Arcidosso, Distretto sanitario, via degli Olmi;
  • Massa Marittima, Distretto sanitario, viale Risorgimento;
  • Follonica, Distretto sanitario, viale Europa;
  • Manciano, Distretto sanitario, piazza P. Aldi 1;
  • Orbetello, sede del Dipartimento di Prevenzione, via Don Carlo Steeb.

La Asl Toscana sud est ricorda che il controllo da parte del micologo è il modo più sicuro per evitare intossicazioni: i funghi raccolti non vanno mai consumati, né regalati, senza essere stati prima verificati da un esperto.

Per tutte le informazioni consultare il sito aziendale: https://www.uslsudest.toscana.it/servizi-e-strutture/sanita-pubblica-veterinaria-e-sicurezza-alimentare/ispettorato-micologico/sportello-micologico



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