Come tutelarsi dalle truffe: se ne parla a Castellina

Come tutelarsi dalle truffe, quali consigli utili e quali azioni è meglio mettere in atto. Sarà l’Arma dei Carabinieri di Castellina in Chianti a dare suggerimenti e indicazioni all’interno dell’evento che si terrà a Castellina in Chianti sabato prossimo 14 novembre.

L’iniziativa, che ha il patrocinio dell’amministrazione comunale, si terrà nella Sala Brunelleschi alle 16.30. Il sindaco Giuseppe Stiaccini, che porterà i saluti, a seguire l’intervento del Maresciallo Roberto Montini.

“Grazie all’Arma dei Carabinieri e al Maresciallo Montini – dice l’assessore alla Cultura del Comune di Castellina in Chianti, Chiara Polvani – avremo l’opportunità di approfondire un tema che sta a cuore a tutti e che purtroppo negli ultimi tempi ha avuto maggiore diffusione, complici anche i social, nuove tecnologie, il telefono e questo strano mondo moderno in cui viviamo”.

“Soprattutto per le persone più adulte – fa notare Polvani – è importante parlare direttamente con chi si occupa di sicurezza per professione, con chi tutti i giorni ha a che fare con truffe e altri reati. I Carabinieri sono diffusi sul territorio, è il loro lavoro individuare i reati. Ascoltare loro ci aiuterà sicuramente ad identificare in modo più facile la truffa ed a capire con chi possiamo parlare, chi è necessario contattare se capiamo che siamo entrati in contatto con una truffa o anche solo se abbiamo dei sospetti”.

L’iniziativa del 14 novembre sarà anche l’occasione per tornare a parlare di Alert System, un servizio fondamentale per ricevere informazione in caso di meteo avverso, neve e non solo. Iscriversi vuole dire avere queste notizie, tanto più se non si lavora a Castellina, se si è lontani da casa e si rientra tardi è davvero importante sapere se ci sono delle novità. L’Alert System a Castellina c’è da tanto tempo. Sono tanti i cittadini iscritti già, ma sono anche tanti coloro che si possono iscrivere con il loro cellulare ad esempio.