San Quirico d’Orcia, convegno su Primo Volpi con Gilberto Simoni

Il ruolo dei gregari e l’identità locale della Val d’Orcia, nel ventennale della scomparsa di Primo Volpi, gregario di Gino Bartali. Si svolgerà sabato 21 novembre 2026 (ore 16), a San Quirico d’Orcia (Teatrino di Palazzo Chigi), un convegno di ciclismo storico in memoria di Primo Volpi, con Gilberto Simoni (vincitore del Giro d’Italia 2001 e 2003) e Daniele Righi (ex ciclista professionista).

Dietro ogni grande campione c’è chi tira il gruppo, chiude i buchi, cede la ruota e mette il proprio talento al servizio della squadra. Il Comune di San Quirico d’Orcia, in collaborazione con il Gruppo Ciclistico Etruria, dedica un momento di confronto alla figura del gregario, nel ventennale della scomparsa di Primo Volpi, ciclista valdorciano del passato.

Primo Volpi è stato professionista dal 1939 al 1956. Era uno degli scalatori più brillanti della sua epoca e per molti anni ha corso come gregario fedele di Gino Bartali. Nella sua carriera ha vinto anche corse importanti: una tappa del Giro d’Italia nel 1940, la Coppa Bernocchi, due Coppe Sabatini e la Volta a Catalunya. Al Giro d’Italia del 1948 è arrivato quinto nella classifica generale.

Il convegno ricorda un protagonista del ciclismo eroico. È anche l’occasione per riflettere su come la fatica, la generosità e lo spirito di squadra dei gregari abbiano raccontato, e continuino a raccontare, la Val d’Orcia.

Al convegno interverranno Marco Bartoli, sindaco di San Quirico d’Orcia; Luca Rossi, sindaco di Castiglione d’Orcia; Gilberto Simoni, vincitore del Giro d’Italia 2001 e 2003; Daniele Righi, gregario e corridore professionista; Gianni Volpi, figlio di Primo Volpi; Massimo Lippi, scultore e poeta; Varis Agnelli, presidente del Gruppo Ciclistico Etruria; Fabio Pellegrini, professore, Gruppo Ciclistico Etruria; Giordano Cioli, scrittore, Gruppo Ciclistico Etruria. Convegno moderato da Lorenzo Agnelli, giornalista SienaTv. L’iniziativa fa parte del progetto “Bici in Comune”.

Info: Comune di San Quirico d’Orcia – tel. 0577 899711– [email protected]