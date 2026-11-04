Le Mura di Siena City Trail – Strade Storiche, 4ª edizione

Presentato oggi a Siena in conferenza stampa a Palazzo Berlinghieri, Sala Maccherini, la quarta edizione con un nuovo titolo “Le Mura di Siena City Trail – Strade Storiche” organizzato dall’ASD SienaRunners e l’Associazione le Mura in collaborazione con il Comune di Siena e il Comune di Asciano e che si terrà domenica 15 novembre.

Dopo sollecitazioni giunte da più parte da appassionati e addetti ai lavori, questa edizione si sdoppia in due percorsi uno extra cittadino di 42Km e uno cittadino di 13Km per offrire a tutte e tutti i runners ma anche camminatori, un assaggio di storia, paesaggio, cultura e tradizione attraverso strade storiche con sui si arrivava a Siena dove il percorso più breve permetterà un tuffo nella storia lungo il tracciato delle mura cittadine, Si attraverseranno valli, risalendo scalinate e dislivelli che renderanno la corsa un vero Urban Trail,

Il percorso extracittadino delle Strade Storiche partirà da Asciano con arrivo a Siena in Fortezza Medicea mentre quello cittadino sarà in partenza e arrivo presso sempre Fortezza Medicea. I percorsi saranno entrambi sia in corsa che camminata.

Le Mura City Trail è l’evento creato per focalizzare l’attenzione della città(e non solo) sul complesso di attività portate avanti dalle diverse istituzioni per la valorizzazione dell’ambiente delle Mura storiche e più in generale per la tutela e la salvaguardia del patrimonio culturale . Quest’anno l’ambito di interesse si è esteso “extra moenia” per sottolineare la stretta integrazione tra aree tra cui non esistono confine e l’importanza di affrontare questi temi con una visione unitaria.

“Un’importante occasione di promozione del nostro territorio – dichiara Lorenzo Lorè, Assessore Servizi all’Infanzia, Istruzione, Sport, Edilizia Sportiva ed Edilizia Scolastica, Commercio – capace di mettere insieme sport, cultura, paesaggio e valorizzazione delle comunità locali. La collaborazione tra Siena Runners, Mens Sana Runners e l’associazione Le Mura di Siena dimostra quanto sia importante fare rete tra le realtà associative per costruire iniziative che coinvolgano un pubblico sempre più ampio e sappiano raccontare le tante bellezze del nostro territorio. E’ un evento ormai tradizionale nel calendario sportivo non solo senese e la crescita negli anni di questa manifestazione lo dimostra: la novità più significativa di questa edizione è senza dubbio la prova sulla lunga distanza di 42 chilometri, un percorso che da Asciano raggiungerà Siena attraversando due Comuni e alcuni degli scenari paesaggistici più suggestivi della nostra provincia. Sarà un’occasione speciale per scoprire, passo dopo passo, la bellezza delle strade bianche, dei borghi e delle colline che caratterizzano questo straordinario angolo di Toscana. È un modo diverso di vivere e conoscere il territorio, attraverso lo sport e il contatto diretto con il paesaggio. Eventi come questo contribuiscono a rafforzare il legame tra le comunità, a promuovere Siena e la sua provincia e a far conoscere il nostro patrimonio anche a chi arriva da fuori. Il 15 novembre sarà dunque una giornata di sport, partecipazione e promozione territoriale, nella quale Siena sarà protagonista insieme alle realtà e ai Comuni che condividono questo progetto”.

“Con questa quarta edizione – dichiara Roberto Amaddii, presidente di A.S.D. Sienarunners – Le Mura di Siena City Trail – Strade Storiche apre al territorio ricalcando non solo quello prospicente la città, ma anche la disposizione di ambito turistico. Infatti per noi è importante poter far conoscere tramite la nostra attività sportiva le risorse storiche paesaggistiche culturali ed eno-gastronomiche che ci sono. Infatti la nostra associazione prosegue nell’organizzare gare non soltanto per correre ma soprattutto per mostrare ai praticanti qualcosa di bello: unire lo sport alla bellezza e alla cultura dei luoghi che attraversiamo”. Offrire ad atleti e appassionati sport, storia e cultura è una combinazione magica che permette ai partecipanti di immergersi nella città di Siena godendosi attività fisica all’aria aperta e scoprire ad ogni passo un viaggio nel tempo e nello spazio. Per noi è importante promuovere uno stile di vita sano con la corsa o la camminata all’aperto adatta a tutte le età mettendo in risalto le antiche mura e la storia della città, aumentando la consapevolezza e l’apprezzamento per il patrimonio culturale e l’ambiente in cui viviamo. Ma contemporaneamente contribuire alla promozione del turismo attirando atleti e camminatori anche da fuori provincia, desiderosi di esplorare la bellezza storica e architettonica di una città patrimonio Unesco. Un turismo sostenibile e rispettoso dell’ambiente promuovendo l’uso di percorsi pedonali e la riduzione dell’impatto ambientale”.

“La nostra Associazione – dichiara Duccio Nello Peccianti, presidente dell’Associazione Le Mura – si occupa da sempre di tutela e valorizzazione dell’ambiente delle Mura (mura e valli Verdi), e lo fa attraverso molteplici eventi tutti tesi a far scoprire e riscoprire le potenzialità di questo spazio meraviglioso. Abbiamo concepito fin dall’inizio questo trail come un momento per fare il punto sulle diverse attività portate avanti dai vari enti che a vario titolo interagiscono con l’ambiente delle Mura. Lo abbiamo fatto per dare la necessaria visibilità a progetti importanti che rischierebbero di non essere percepiti dalla cittadinanza. L’ambiente delle mura è un tipico ambiente da trail, e quindi le Mura City Trail è la cassa di risonanza necessaria per dare il giusto rilievo alla comunicazione.

Dichiara l’assessore alla cultura del Comune di Asciano Enrica Ercoli: “La Mura di Siena City Trail rappresenta un appuntamento importante e un’occasione per valorizzare il legame tra Asciano e Siena, riscoprendo attraverso lo sport alcuni dei percorsi e dei paesaggi più significativi del nostro territorio.La Via Lauretana rappresenta, in questo senso, una testimonianza importante della storia e dei rapporti che nei secoli hanno unito le nostre comunità. Asciano e Siena sono legate da una storia profonda, che trova una delle sue testimonianze più significative nel 1369, quando agli abitanti di Asciano venne ufficialmente riconosciuta la cittadinanza senese. Una storia che nel tempo ha continuato a vivere attraverso le strade, gli scambi e le relazioni tra le nostre realtà. Come Comune capofila della gestione associata della Via Lauretana Toscana, siamo impegnati, insieme a Siena e agli altri Comuni coinvolti, nella promozione di un itinerario che non è soltanto una strada, ma un patrimonio storico, culturale e paesaggistico da far conoscere e vivere. Manifestazioni come questa dimostrano quanto sport, turismo e cultura possano intrecciarsi, creando nuove opportunità per raccontare il territorio, valorizzarne le bellezze e rafforzare i legami tra le comunità che ne fanno parte. Un ringraziamento va a Siena Runners, Mens Sana Runners e all’associazione Le Mura di Siena per l’impegno e il lavoro svolto nell’organizzazione di questa manifestazione, che rappresenta un’importante occasione di promozione e valorizzazione del nostro territorio.”

Dichiara l’Assessore allo Sport del Comune di Asciano Claudio Bardelli:” Essere parte di una manifestazione come Le Mura di Siena – City Trail è motivo di soddisfazione per Asciano, che diventa punto di partenza di un’importante iniziativa capace di coinvolgere sportivi, appassionati e camminatori, portando il nostro territorio all’attenzione di un pubblico più ampio. Crediamo molto nel valore dello sport come strumento di promozione di uno stile di vita sano e attivo, capace di favorire il benessere delle persone, la socialità e il rapporto con l’ambiente. Questa manifestazione interpreta perfettamente tale filosofia, proponendo un’esperienza che unisce la sfida sportiva alla possibilità di scoprire il territorio attraverso il movimento, valorizzando percorsi e paesaggi straordinari. È anche attraverso iniziative come questa che possiamo promuovere una cultura dello sport aperta a tutti, capace di coinvolgere persone di età e preparazione diverse e di creare nuove occasioni di incontro e partecipazione.”

“Quando Roberto Amadii, presidente di Sienarunners – dichiara Pietro Giannitti, responsabile sezione Runners Polisportiva Mens Sana 1971- mi/ ci ha contattato per collaborare alla gara Trail delle Mura, ci è subito piaciuta l’ idea. E’ una gara che già conosciamo e che abbiamo corso. Percorrerla sia a corsa che in camminata è un viaggio da cartolina nella nostra città in posti anche di solito non accessibili di grande impatto storico, culturale e artistico. Ci piace questa sinergia tra squadre podistiche locali”.

L’evento ha l’obiettivo di divenire un punto di riferimento nel panorama della corsa nazionale e internazionale come momento di promozione di un territorio Unesco per le sue mura e di coinvolgimento di tutti gli assetti economico-sportivi, culturali, divulgativi, formativi e sociali che la nostra realtà è in grado di sviluppare e sostenere nell’approccio glocale dei nostri giorni.