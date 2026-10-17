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sabato, 17 Ottobre 2026
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AGROALIMENTARE ed ENOGASTRONOMIA

Brunello di Montalcino, successo in Canada

Le due tappe promozionali del Consorzio hanno registrato il tutto esaurito, coinvolgendo 26 aziende a Montréal e 29 a Toronto.
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Oltre duemila presenze tra buyer e wine lover e nuove opportunità di business. Si chiude con un bilancio positivo la doppia tappa canadese del Consorzio del vino Brunello di Montalcino, protagonista di due appuntamenti promozionali organizzati il 10 ottobre a Montréal, in collaborazione con SAQ (Société des alcools du Québec), e il 14 ottobre a Toronto, insieme a LCBO (Liquor Control Board of Ontario) e ICE Canada. Due eventi sold out che hanno visto la partecipazione di 26 aziende di Montalcino nella tappa di Montréal e 29 in quella di Toronto, protagoniste di altrettanti walk-around tasting preceduti dalle masterclass condotte rispettivamente dalla Master of Wine Jackie Blisson e dal wine expert Michael Godel. Realizzate in sinergia con i principali monopoli del Québec e dell’Ontario e con ICE, le iniziative hanno così confermato il forte interesse del mercato canadese per il Brunello e il Rosso di Montalcino.

“Il Canada si conferma un mercato strategico per la nostra denominazione, con una domanda ad alto potenziale di crescita in una fase complessa – commenta Giacomo Bartolommei, presidente del Consorzio del vino Brunello di Montalcino -. I riscontri raccolti a Montréal e Toronto, insieme ai segnali positivi sul fronte delle vendite, ci incoraggiano a proseguire nel consolidamento della nostra presenza sul mercato. In questo percorso è fondamentale la collaborazione con partner come SAQ e LCBO, che ci permettono di rafforzare il posizionamento della denominazione e la conoscenza dei nostri vini. L’obiettivo è dare continuità a queste iniziative, continuando ad investire secondo quanto previsto dal piano di promozione del Consorzio”.

Appuntamento ora a New York in occasione di Vinitaly.USA (26-27 ottobre, Pier 36) per presidiare un mercato che vale il 30% delle esportazioni della denominazione.



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