Siena celebra i 30 anni del Treno Natura

Si è tenuto mercoledì 14 ottobre nella Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico, l’incontro “I 30 anni della Ferrovia Val d’Orcia. Immagini, ricordi, emozioni sul Treno Natura” dedicato al trentesimo anniversario della ferrovia turistica Asciano – Monte Antico, lunga 52 chilometri, meglio nota come “Ferrovia della Val d’Orcia”. L’evento ha celebrato il legame fra treno, paesaggio, memoria storica e valorizzazione delle Crete Senesi e della Val d’Orcia, con un obiettivo chiaro per il futuro: riaprire la ferrovia anche ai servizi ordinari, mantenendo il treno storico a vapore nei fine settimana e nelle festività.

L’incontro è iniziato con la proiezione di un video emozionale sul Treno Natura realizzato dal Comune di Siena, che ha ripercorso la storia del treno a vapore attraverso immagini, testimonianze e ricordi. Sono intervenuti l’assessore al turismo del Comune di Siena, Vanna Giunti, e l’autore del video, Marco Alessandrini. Si è poi tenuta la presentazione del libro “Il binario in Val d’Orcia. Riflessioni, ricordi ed emozioni per il treno turistico al traguardo dei trent’anni (1996-2026)”, dedicato all’anniversario del treno d’epoca, con Stefano Maggi, docente ordinario di Storia contemporanea all’Università degli Studi di Siena, e il curatore Salvo Bordonaro. A seguire, i volontari dell’associazione Ferrovia Val d’Orcia (Fvo), molti dei quali ferrovieri in pensione, hanno raccontato le loro esperienze, che hanno dato un’anima al servizio turistico per tutto questo tempo.

“Trent’anni di Treno Natura – dichiara l’assessore Vanna Giunti – rappresentano una storia di passione, impegno e lungimiranza. Un’esperienza che affonda le proprie radici nel territorio senese e che, grazie soprattutto alla dedizione dei volontari, è diventata una realtà conosciuta e apprezzata a livello internazionale. Siena, da sempre punto di riferimento culturale e turistico per un territorio straordinario, riconosce in questa esperienza un patrimonio da custodire e valorizzare. Celebrare questo anniversario a Palazzo Pubblico significa ribadire un legame che guarda anche al futuro”.

La linea ferroviaria, chiusa al traffico ordinario dal settembre 1994, è rinata nel maggio 1996 con la messa in funzione di treni storici, carrozze d’epoca, littorine e locomotive a vapore. Protagonisti di questa storia i volontari dell’associazione Fvo, che, insieme alle istituzioni e alla Fondazione Ferrovie dello Stato italiane, hanno portato avanti l’affascinante esperienza. In tre decenni sono arrivati viaggiatori provenienti da tutto il mondo, ben 350mila nei soli treni organizzati dall’associazione, con 753 giornate di effettuazione. Inoltre, la ferrovia è stata luogo di ripresa di numerosi film storici, grazie alle strutture perfettamente conservate, che riportano alla metà del Novecento.