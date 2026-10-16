Siena, inaugurato il rinnovato impianto sportivo di via Milanesi

Nuovo campo e nuovi spogliatoi: è stato inaugurato questo pomeriggio, giovedì 15 ottobre, alla presenza del Sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, e dell’assessore allo sport e all’edilizia sportiva del Comune di Siena, Lorenzo Loré, il rinnovato impianto “Carlo Serafini”, in via Milanesi a Siena, di proprietà dell’amministrazione. I lavori sulla struttura, in particolare, hanno riguardato la sostituzione del manto in erba sintetica e alcune opere di completamento, per un importo complessivo di 800mila euro, risorse finanziate attraverso un mutuo acceso presso il Credito sportivo, in parte poi rimborsato grazie al contributo di 600mila euro assegnato al Comune con Legge regionale numero 62 del 2025.

Le dichiarazioni. “Proseguiamo – ha detto il Sindaco di Siena, Nicoletta Fabio – con il programma di riqualificazione e sistemazione degli impianti sportivi cittadini di proprietà comunale. Si tratta di un percorso che ha importanza non solo per le attività sportive, ma anche per il ruolo sociale e aggregativo che le strutture di questo genere hanno su tutto il territorio comunale. Attorno a questo impianto ruotano centinai di atleti e svariate società sportive”.

“Il campo di calcio di via Milanesi – ha dichiarato l’assessore Loré – rappresenta un punto di riferimento molto importante nel quadro dell’offerta sportiva comunale. Data l’importanza della struttura, l’amministrazione comunale ha deciso di investire una somma importante per una sua completa riqualificazione: la struttura presentava alcune criticità, sia sulla zona di pratica sportiva vera e propria, sia sui servizi annessi. Il Comune di Siena è impegnato in un progetto complessivo di ristrutturazione e riqualificazione degli impianti sportivi della città, a disposizione di tutta la comunità senese e non solo”.

La riqualificazione. L’impianto di via Milanesi presentava alcune problematiche sulle quali era necessario intervenire celermente. Il manto di gioco si presentava in avanzato stato di usura, i drenaggi presentavano evidenti criticità al momento di far defluire le acque meteoriche e le recinzioni erano in stato mediocre di conservazione. Gli spogliatoi, oltre a non essere adeguati alle norme Coni e in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, presentavano un precario stato di conservazione generalizzato. Si sono pertanto resi necessari dei lavori di che hanno riguardato essenzialmente il rifacimento dei drenaggi del campo di gioco, la sostituzione del manto in erba sintetica, la realizzazione di impianto di irrigazione automatizzato, la sostituzione delle recinzioni, dei cancelli e della rete parapalloni, il relamping delle torri faro, la ristrutturazione e adeguamento degli spogliatoi, la sostituzione degli infissi esterni degli spogliatoi, il rifacimento dell’impermeabilizzazione del tetto degli spogliatoi e la sistemazione della zona esterna di prossimità degli spogliatoi. I lavori hanno preso il via il 2 marzo e sono terminati il 28 agosto, pertanto entri i tempi contrattuali.

Il Comune di Siena ha già iniziato sia la procedura per la concessione temporanea dell’impianto ad Aics e Siena Calcio Femminile, sia, contestualmente, il più complesso iter per lo svolgimento della gara per l’individuazione del soggetto gestore.