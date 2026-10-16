Bagni pubblici, in arrivo tre nuove strutture a Poggibonsi

Tre nuovi bagni pubblici, automatizzati, autopulenti e accessibili alle persone con disabilità saranno installati in città nelle prossime settimane. “Si tratta di un intervento atteso con cui raccogliamo un’esigenza che più volte ci è stata rappresentata dai cittadini – dice il vicesindaco Fabio Carrozzino – Un impegno sul quale abbiamo lavorato per costruire una risposta concreta e un servizio duraturo nel tempo e distribuito in luoghi frequentati e vissuti dalla comunità”.

Il tema è stato oggetto di una interrogazione nell’ultimo consiglio comunale. I nuovi bagni saranno collocati in tre punti strategici della città: centro storico, nell’area verde in fondo a via della Repubblica (centro storico); nell’area del mercato in piazza Nilde Iotti; nella zona di Salceto nel parcheggio adiacente al ponte, in largo Campidoglio. Con la conclusione della procedura di gara è stato firmato il contratto per il noleggio settennale delle tre strutture. L’accordo comprende fornitura, trasporto, installazione e manutenzione continuativa, con l’obiettivo di garantire nel tempo igiene, funzionalità e continuità del servizio.

La scelta del noleggio pluriennale, comprensivo di gestione e manutenzione, consentirà di assicurare standard qualitativi costanti e un controllo dei costi nel corso degli anni. Le strutture sono progettate per un utilizzo intensivo, con caratteristiche di resistenza all’usura e sistemi automatizzati di autopulizia, così da garantire condizioni adeguate di igiene e un servizio efficiente. Particolare attenzione è stata riservata all’accessibilità: tutti e tre i bagni saranno infatti fruibili dalle persone con disabilità, per rendere gli spazi urbani più inclusivi e rispondere alle esigenze di una platea più ampia di utenti. Con la firma del contratto è stato avviato l’ordine di fornitura, con consegna delle strutture entro fine novembre inizio dicembre. A seguire saranno effettuati il collaudo e gli interventi necessari per consentire l’entrata in funzione dei nuovi servizi.

L’investimento complessivo per i tre bagni pubblici, distribuito nell’arco dei sette anni di noleggio, supera i 200 mila euro. Un impegno economico finalizzato a dotare la città di servizi essenziali, collocati in aree diverse e strategiche, e a migliorare concretamente la vivibilità degli spazi pubblici.