La difesa del punto nascita di Campostaggia rappresenta una battaglia istituzionale comune che supera ogni appartenenza politica e che vede unite maggioranza e opposizione nell’interesse esclusivo delle donne, dei bambini, delle famiglie e dell’intera comunità.

Questa la posizione espressa dal consiglio comunale di Poggibonsi tramite uno specifico ordine del giorno sottoscritto unitariamente da tutti i gruppi consiliari – Uniti per Poggibonsi, Partito Democratico, lista Futura, Vivi Poggibonsi, Fratelli d’Italia, Rifondazione Comunista, Poggibonsi Merita, consigliere Paolo Salvini – e approvata all’unanimità nell’assise di ieri, 23 novembre.

L’articolato ordine del giorno per la ‘tutela del diritto alla salute e per il mantenimento di un presidio sanitario fondamentale per la Valdelsa’ prende le mosse dal patrimonio sanitario e umano che il punto nascita di Campostaggia rappresenta per un bacino territoriale ampio che supera i confini valdelsani. La posizione assunta dal Comune di Poggibonsi e da altri nove Comune del territorio è stata condivisa dal territorio in maniera ampia e trasversale.

“Tutte le parti politiche del territorio si sono espresse positivamente ad una azione bipartisan per ottenere una sospensione del provvedimento di chiusura e promuovere azioni legislative volte al mantenimento del punto nascita”, si legge nell’ordine del giorno. “Il consiglio comunale – si legge ancora – esprime ferma contrarietà a qualsiasi ipotesi di chiusura o depotenziamento del punto nascita, che rappresenta un servizio sanitario essenziale e strategico per Poggibonsi, per la Valdelsa e per i territori limitrofi. Il consiglio comunale chiede al Governo e al Ministro della Salute di mantenere aperto un confronto istituzionale con la Regione, l’Azienda Usl Toscana Sud Est e le amministrazioni, prima di assumere qualsiasi decisione definitiva sul futuro del punto nascita e chiede che qualsiasi valutazione sia effettuata attraverso un’analisi complessiva che tenga conto, oltre che del numero dei parti, della qualità e della sicurezza dell’assistenza, delle professionalità presenti, della capacità organizzativa, della provenienza dell’utenza, delle caratteristiche territoriali e delle effettive necessità sanitarie della popolazione”.

L’ordine del giorno impegna la sindaca e la giunta a proseguire con la massima determinazione l’azione istituzionale a difesa del punto nascita di Campostaggia e a chiedere formalmente alla Regione Toscana e all’Azienda Usl Toscana Sud Est di mettere in campo ogni iniziativa utile al mantenimento, al rafforzamento e al rilancio del punto nascita. Impegna inoltre la sindaca e la giunta a continuare insieme agli altri comuni interessati nel confronto permanente con la Regione Toscana, l’Azienda USL e il Ministero della Salute sul futuro del presidio e a sostenere nelle sedi istituzionali competenti la necessità di una revisione dei parametri nazionali per il mantenimento dei punti nascita affinché accanto ai parametri quantitativi siano adeguatamente considerati i criteri territoriali, demografici, sociali, organizzativi e qualitativi.

Si impegna inoltre a promuovere ogni iniziativa utile affinché il punto nascita di Campostaggia sia non soltanto mantenuto ma adeguatamente valorizzato e rafforzato attraverso investimenti in personale, organizzazione, tecnologie e servizi, a riferire periodicamente al consiglio comunale sull’evoluzione della situazione e sugli esiti del confronto con Ministero, Regione e Azienda USL, a coinvolgere nel rispetto delle rispettive competenze le amministrazioni comunali della Valdelsa e dei territori limitrofi affinché la difesa del punto nascita rappresenti una posizione unitaria e condivisa dell’intero territorio.

L’ordine del giorno bipartisan approvato ieri segue un precedente atto, sempre approvato all’unanimità, che il consiglio comunale aveva assunto (febbraio 2026) per la tutela e la valorizzazione del Punto Nascita dell’ospedale di Campostaggia.